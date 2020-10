Bike podpira boginja Hator

Planeti v biku, zlasti Luna, nas povezujejo z egipčansko boginjo Hator, ki je lahko upodobljena v napol človeški in napol kravji podobi in na glavi nosi Lunino znamenje med rogovi. Predstavlja ljubezen, lepoto, veselje, materinstvo, glasbo, plodnost, vzgajanje in negovanje, skrbnost, zato je pot, ki jo morate razviti, če imate veliko planetov v biku in ste povezani z njeno energijo, skrb za druge in zase ter uživanje v čutnosti in ustvarjalnosti.



Hator je ena izmed najstarejših poznanih boginj. Izvirno naj bi bila boginja Sonca in okroglo znamenje na njeni glavi podpira to teorijo. Obožuje glasbo in ples ter vse, kar se dotika naših čutov. Njeni privrženci so radi igrali na inštrumente in peli. Zaradi njene povezave s čutnostjo jo imajo tudi za boginjo ljubezni, ki so jo v starodavnih časih goreče častili. Na vsakoletnem festivalu njene obredne poroke so jo poročili in to zaznamovali z orgazmičnim rajanjem. Zelo mogoče je, da zato tudi vas prevzamejo izkušnje, ki pretresejo vaše čute, na primer glasne in divje zabave, polne nebrzdanega plesa.