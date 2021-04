Bik z zemeljskim ascendentom

V poslovnem svetu se najbolje znajdejo tisti z ascendentom v kozorogu. FOTO: Fizkes/Getty Images

S soncem in ascendentom v biku je človek trmast, samozadosten, realen in nikoli ne dvomi o svojih odločitvah. Potrpežljiv in vzdržljiv je, privlačen in stabilen. Življenje doživlja kot veliko zavarovalnico, v kateri si moraš previdno zagotoviti trdno mesto.Njihova trma je legendarna, a niso zlobni, samo zelo odločni, naj gre za posel ali ljubezen. Obožujejo vse, kar je smiselno in prinaša užitek – umetnost, arhitekturo, radi slikajo in ustvarjajo, saj to obogati njihovo življenje. Ne kopljejo preveč po svoji notranjosti, zelo so realni in praktični. Vedno naredijo, kar je treba, zato pogosto potrebujejo oddih. Njihovo delo je sistematično, nikoli ne podpisujejo nejasnih in tveganih pogodb. Pripravljeni so odpuščati drugim in imajo zdravo mero egoizma. Močni so, drzni in odločni. Dobro vedo, kaj mislijo, čutijo in v kaj verjamejo. Odločnost je ena njihovih glavnih odlik. Cenijo denar, a ne marajo trdega dela.Bik z ascendentom v devici predstavlja zelo samovoljnega in samozavestnega človeka. Z nogami stojijo trdno na tleh, realni so, tudi na čustva gledajo razumsko. Zavedajo se svoje vrednosti, potrpežljivi so, zaradi česar imajo moč za premagovanje življenjskih ovir. Poskrbeti znajo za vse, lahko so odlični kmetovalci. Ne zapletajo se v odnose z ljudmi, ki jim nasprotujejo. Radi počivajo po napornem dnevu in si kaj dobrega privoščijo. Delo jim je v ponos, a mora prinašati konkretne rezultate. Praktični so in inteligentni, radi potujejo, lahko preživijo nekaj časa v tujini. Včasih so premalo prilagodljivi in se izgubijo v podrobnostih, kar je njihova največja pomanjkljivost. Obožujejo eleganco in so vedno na preži za nakupi, ki se jim splačajo. Varnost je zanje zelo pomembna. Ne marajo tvegati. Finančne izgube jim povzročajo tesnobo. Imajo občutek za pravičnost, a so lahko tudi zelo hladni in ostri.Bik z ascendentom v kozorogu je močan človek, ki ga ne smemo podcenjevati. Ve, kaj hoče in kako to doseči. Stres mu pogosto pride do živega. Sicer živi v svojem ritmu in ne dovoli, da mu ga narekujejo drugi. Če drugi želijo, da se jim prilagodi, tega ne bodo dosegli. Njegova potreba po samopotrjevanju je prevelika. Običajno so ljudje, rojeni s to kombinacijo, skopi. Ženske so zadržane. Mrežijo se tako, da jim to koristi, skrivajo svoje strasti in namene. Njihov značaj je zelo močan, in ko se za nekaj odločijo, od tega ne odstopajo, razen če naredijo napako – kar pa ni preveč verjetno, saj previdno načrtujejo svoje poteze in se nikdar v nič ne zaletijo. Nasprotno – pripravljeni so veliko prenesti in premagati vse težave do cilja.