Bik z vodnim ascendentom

Biki z ascendentom v raku se dobro počutijo, če prikrijejo svojo občutljivost. Prav tako ščitijo svoj dom. Lahko so tudi zelo sočutni in to pokažejo. Željni so ljubezni, potrebujejo družino, mir, red in varnost. Izogibajo se zmedi in kaosu. Držijo besedo. V resnici so sicer precej družabni in radi so obkroženi s prijatelji in družino.Imajo bujno domišljijo, njihova zemeljska nota pa jim pomaga, da znajo zaslužiti in varčevati.Imajo precej velik tek, zato so pogosto sladokusci in dobri kuharji. Naučiti se morajo skromnosti in omejevanja. Čustveno gredo pogosto pasivno naprej s tokom. Hitro so užaljeni in zelo občutljivi. Ne odpuščajo zlahka in ves čas premlevajo pretekle dogodke. Zanašati se morajo na razum, da jih drugi ne izkoriščajo. Velja pa tudi obratno – lahko so sami naporni do drugih in delajo dramo. Napihujejo svoje težave in se oklepajo otrok, v mladosti pa staršev. Naučiti se morajo trdno stati na svojih nogah in se manj naslanjati na druge.Če je ob biku ascendent v škorpijonu, je človek izjemno vzdržljiv in samozavesten. Naravnost napada druge, ko mu ni kaj prav. Vedno doseže, kar si želi, pri tem pa je zelo nemiren in nepotrpežljiv – hoče, da se vse zgodi takoj. Hitro reagira, a vseeno ne izgubi izpred oči svoje vizije. Ne boji se težav in preizkušenj. Hitro je užaljen in izkoristi vsako priložnost za maščevanje. Sicer ne pozna različnih odtenkov – zanj je vse črno ali belo. Strasten je, odločen, ambiciozen in zvest, a prav tako trmast, neprilagodljiv. Ima majhen krog prijateljev, ki jih ščiti ne glede na vse.Drugače je zahteven prijatelj, ki se hitro zaplete v prepire. Rad pretirava, tako pri delu kot pri zabavi. Domiseln je, a spremenljivega značaja, vzkipljiv, a tudi duhovit. Izogibati se mora pretiravanju v odnosih in užitkih, saj v resnici potrebuje nekoga, ki se mu lahko zaveže, nato pa se ne more zadržati, da se mu ne bi razdal do konca.Če je ascendent v ribah, ima človek dobro intuicijo, a je še vedno realen. Želi se ustaliti z nekom, ki mu zaupa in mu bo zvest. Na zunaj je mehak in prijazen, navznoter pa trpežen in vzdržljiv. Težko prenese samoto. Povezan je z naravo, živalmi in išče harmonijo. Očarljiv je in ustvarjalen. Omenjeni ascendent mu doda prilagodljivost, družabno noto in občutek za druge. Težko je pri miru, ves čas deli svoje misli in čustva z drugimi. Lahko je umetniško nadarjen, rad bere.Romantičen je in ima bujno domišljijo, lahko goji nenavadne fantazije. Odkrit prijatelj je, prijazen, radodaren in inteligenten. Pod tem se skriva močna volja in kljub svoji mehkobi lahko postane šef in vodi.