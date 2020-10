Bi radi poznali svojo usodo?

Sami sebi najtežje kar koli napovemo, saj nas vodijo naše želje. FOTO: Panida Wijitpanya/Getty Images

Vraževerje in želja po poznavanju prihodnosti sta stara kot človeštvo. Kitajci so kot orakelj uporabljali i ching, Skandinavci rune, Grki so hodili v delfsko preročišče, znamenja so ljudje dolga stoletja poskušali razbrati iz dlani, kosti, kavne usedline, položaja zvezd, kristalne krogle in kart – ciganske karte in tarot najpogosteje uporabljamo še danes.Pri vsem naštetem naj bi določena znamenja, simbolika, zaporedje, vzorci postavitve posameznih predmetov odslikavali našo trenutno situacijo in rešitev iz nje, vedeževalec pa je tisti, ki simbole razbere in pojasni. Toda čeprav lahko simboli res orišejo trenutno situacijo – ko se ločujemo, potegnemo v tarotu karto smrti in zaključevanja, ko smo zaljubljeni, pa ljubimca –, moramo biti pozorni na to, kako usposobljen je razlagalec. Čeprav se lahko najbolj zanesemo nase, pa sami sebi najtežje napovemo prihodnost, ker nismo objektivni in v kartah ali kje drugje vidimo samo tisto, kar si želimo. Če nam nekdo napove nekaj slabega, lahko to deluje kot samouresničujoča se prerokba oziroma pogojuje naše odločitve.Razmislite npr., ali bi vztrajali več let v razmerju s poročenim ljubimcem, če vam vaša vedeževalka ne bi zagotavljala, da bo nekoč zapustil ženo. Ali bi končali z njim in si prej odprli pot za nekoga novega?Drugi način za napovedovanje prihodnosti je jasnovidnost. Do določene mere smo vsi jasnovidni, vprašanje je le, ali smo izpilili sposobnost do te meje, da se lahko zanesemo nanjo in se odločamo z njeno pomočjo ali ostajamo samo pri občasnem ščemenju v trebuhu in slabem občutku v določenih situacijah.Ameriška intuitivna svetovalka, ki je napisala več knjig o intuiciji, pravi, da lahko z vajo in naravnanostjo na svojo osebno frekvenco – kot pravi edinstveni energijski vibraciji posameznika, našemu energijskemu podpisu – sami prepoznamo odgovore na vprašanja. Tudi jasnovidci pravzaprav berejo zapise v našem biopolju. Vzemite torej moč v svoje roke in se naučite biti v stiku s seboj, krepite svojo intuicijo, s tem pa boste začeli prepoznavati tudi odgovore na svoja vprašanja.