Bi morali opustiti vse upe? Znanstvenik trdi, da je življenje po smrti nemogoče

Sean Carroll je kozmolog in profesor fizike na kalifornijskem inštitutu za tehnologijo in njegova teza o posmrtnem življenju temelji prav na tem – na vsakdanjih zakonih fizike. Meni namreč, da bi za obstoj posmrtnega življenja morala biti zavest popolnoma ločena od našega fizičnega telesa, kar pa zakoni fizike zanikajo.

Za tiste med nami, ki morda nismo tako znanstveno podkovani – zavest je v svoji najosnovnejši obliki niz atomov in elektronov, ki v bistvu 'proizvajajo' naš um um, kakršnega poznamo. In po Carrollu zakoni vesolja ne dovoljujejo, da bi ti delci delovali tudi po naši smrti.

Carroll je v časopisu Scientific American zapisal: »Trditev, da neka oblika zavesti vztraja, potem ko naša telesa umrejo in razpadejo na sestavne atome, se spopada z eno veliko, nepremagljivo oviro: zakoni fizike, ki so osnova vsakdanjega življenja, in znotraj teh zakonov ni poti, ki bi omogočile, da se informacije, shranjene v naših možganih, obdržijo tudi po naši smrti. Če nas ne sestavlja nič drugega kot atomi in znane sile, duša očitno ne more preživeti smrti.«

Caroll tudi meni, da bomo šele takrat, ko bodo to sprejeli vsi znanstveniki, lahko resnično začeli razumeti, kako deluje človeški um. »Ni razloga, da bi bili agnostiki glede idej, ki so dramatično nezdružljive z vsem, kar vemo o sodobni znanosti. Ko premagamo kakršno koli zadržanost do soočenja z resničnostjo glede tega vprašanja, se lahko lotimo veliko bolj zanimivih vprašanj o tem, kako ljudje in zavest v resnici delujejo.«