Baba Vanga za leto 2023 napoveduje grozljivo katastrofo: zgodilo se bo še pred koncem leta

Baba Vanga je umrla pred 27 leti in verjame se, da je imela neverjetno sposobnost napovedovanja velikih svetovnih dogodkov.

Slepa mistikinja, ki je domnevno napovedala napad na ameriški WTC 11. septembra, naj bi za leto 2023 predvidela jedrsko katastrofo, ki bo opustošila Zemljo še pred koncem leta, strupeni oblaki pa naj bi se naselili nad Azijo.

Njeni sledilci verjamejo, da je takšna eksplozija nevarna tudi za druge države, poleg potovanja onesnaženega zraka naj bi pretile še hude bolezni.

Vse druge napovedi za leto 2023 lahko preberete tukaj.



Ni vse tako črno

Mistikinja je za prihodnje mesece napovedala prihod izjemnega znanstvenega napredka, ki bo rešil milijone življenj po svetu. Odkritje, ki ga je baba Vanga napovedala na področju medicine, bi po zapisih omogočilo zdravljenje bolezni, kot sta rak in aids (HIV). Čeprav ni navedla, za kaj točno gre, je poudarila, da bo to rezultat dolgoletnih raziskav in dela znanstvenikov.