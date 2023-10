Baba Vanga naj bi videla »veliko muslimansko vojno«, ljudje se sprašujejo, ali je to njen začetek

Hamas 7. oktobra zjutraj z raketami napadel več izraelskih mest, neznano število njihovih borcev pa je vdrlo na ozemlje Izraela. Po zadnjih podatkih je bilo ubitih več kot 900 ljudi, vključno z 260 udeleženci glasbenega festivala. V odgovor Izrael izvaja obsežno letalsko in topniško obstreljevanje tarč v Gazi, kjer je po navedbah palestinskih oblasti doslej umrlo najmanj 687 ljudi.

Hamas je poleg tega med vpadom v Izrael zajel več kot 100 talcev in zagrozil, da bodo ubili po enega vsakič, ko bo Izrael izvedel letalski napad, ne da bi opozoril civiliste.

Čeprav Izrael od leta 2007 izvaja blokado Gaze, od takrat pa je s Hamasom bil že več krvavih vojn, mnogi menijo, da gre za morda najhujšo eskalacijo dolgoletnega konflikta ter da je bil sobotni napad »najbolj ambiciozen« doslej. In prav zaradi tega so oboževalci slovite bolgarske vedeževalke babe Vange zastrigli z ušesi, saj danes njena napoved o »veliki muslimanski vojni« zveni samo še bolj srhljivo.

Muslimanski kalifat v Evropi do leta 2043

Izrael si z Evropo in ZDA deli več podobnosti in svetovnih nazorov, zaradi česar je videnje »Nostradamus z Balkana« o »veliki muslimanski vojni« z Evropo tako zaskrbljujoče. Videla naj bi namreč pohod na Evropo, ki se bo končal z ustanovitvijo muslimanskega kalifata do leta 2043.

Kaj je napovedala za leto 2024?

Baba Vanga naj bi v 2024. videla številne uničujoče naravne katastrofe, svetovno gospodarsko krizo, napade skrajnežev v Evropi ... Edina svetla točka njenih napovedi so preboji v medicini, kjer naj bi končno prišli do zdravil za dve večji in do zdaj neozdravljivi bolezni.

Najbolj znane napovedi babe Vange

Goreči sledilci ji pripisujejo naslednje prerokbe:

Videla naj bi je začetek in potek druge svetovne vojne.

Napovedala naj bi, da bodo Sovjetska zveza, Češkoslovaška in Jugoslavija razpadle.

Napovedala naj bi katastrofalno jedrsko nesrečo v Černobilu.

Pravilno naj bi napovedala datuma Stalinove smrti in smrti carja Borisa III .

smrti in smrti carja . Predvidela naj bi je tragično izgubo ruske podmornice Kursk.

Napovedala naj bi tudi smrt princese Diane .

. Napovedala naj bi potres leta 1985, ki se je zgodil v severni Bolgariji.

Domnevno naj bi predvidela tudi teroristične napade na Svetovni trgovinski center 11. septembra 2001.

Pripisujejo ji tudi videnje uničujočega cunamija leta 2004.

Ena od njenih napovedi naj bi bila tudi ta, da bo Afroameričan izbran za 44. predsednika ZDA.

Nekateri so prepričani, da baba Vanga ni niti približno napovedala vseh stvari, ki so ji pripisane, dvomi pa se pojavljajo tudi pri interpretaciji njenih prerokb.