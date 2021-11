Baba Vanga je trdno verjela, da to prinaša srečo: če želite obogateti, naredite to

Slavna Baba Vanga je za seboj pustila bogato zapuščino v obliki prerokb, pa tudi modrih nasvetov.

Prepričana je bila, da naslednje stvari prinašajo srečo.

1. Vedno jejte in pijte iz celih ter nepoškodovanih krožnikov in skodelic, tako boste v svojem domu ohranili dobro energijo in srečo.

2. Da bi preprečili, da bi sreča in dobro počutje zapustila vaš dom, v samoten kotiček doma postavite par kovinskih uhanov.

3. Nad vhodna vrata namestite dve prekrižani bezgovi veji in zaščitili vas bosta pred negativnimi stvarmi ter slabimi ljudmi.

4. Skorjice kruha in drobtine, ki ostanejo od kosila ali večerje, dajte pticam – tako bo sreča vstopila v vaš dom. Tudi suhega kosa kruha ne smete vreči stran, saj tako iz hiše »vržete« premoženje.

5. Nikoli se ne hvalite s svojo srečo, še posebej pa tega ne počnite pred tujci. Njihovo ljubosumje lahko škodi vašemu življenju.

6. V domu ne hranite zlomljenega ali počenega ogledala. To vas oropa sreče. Ta predmet nima mesta v vašem domu. Če torej razbijete ogledalo, ga poškropite z vodo in nato zakopljete v zemljo.

7. Denar nosite v denarnici – nikoli zmečkan v žepih. To vam bo pomagalo doseči bogastvo. Ko kupite novo denarnico, vanjo dajte kos dragocenega zlatega nakita – prstan, obesek ali ogrlico. Pritegnil bo denar in obilje. V denarnici je za te namene dobro imeti tudi list mete ali košček cimeta.