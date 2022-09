Astrologinja Lenka: Prosim, hvala, oprosti mi

Jutro je zasijalo z Luno na koncu znamenja Dvojčkov, ki je okoli 10. ure že prešla v znamenje Raka. To je njen dom, njena oaza, da pokaže svoja čustva, toplino, da se posveti domu in družini. Glede na to, da je danes v tako imenovanem stanju mirovanja – praznem hodu – do okoli 19. ure, zahteva tišino in mir brez velikih čustvenih in psihičnih obremenitev. Vse je usmerjeno v mir, brez jasnih ciljev, a ni čudno, saj je od 10 planetov šest retrogradnih plus Hiron in vozli. Vse to je upočasnilo vzdušje, da ne hitiš, ne preskočiš stvari, ampak si vzameš čas zase. Ko bo Luna v večernih urah prišla v T-kvadrat z Jupitrom in Merkurjem, vas to ne bo preveč presenetilo, če boste dan preživeli sproščeno po svojih željah.

Astrološka karta. FOTO: S

V nasprotnem primeru se bodo zelo hitro pojavile kritike in nezadovoljstvo, če ne drugega, pa se bo vrtelo vsaj okoli hrane. Merkur ni le retrograden, ampak utegne priklicati kaj iz preteklosti v zvezi z domom in družino. Mogoče stvari, ki so bile nekje pozabljene ali skrite, zadevajo pa denar, dogovor, oporoko ... Ne glede na to, koliko se skriva, bo prišel pravi človek iz hiše in vse razkril. Toda tedaj se lahko pojavijo veliko nezadovoljstvo in razočaranje. To je dan, ko vam drugim ni treba obljubljati finančne in materialne pomoči, vsaj to, da jim ne boste ob strani, ko vas bodo najbolj potrebovali. Gre za vidik, kjer je preveč iluzorno, nevidno, človek si misli, da zmore, potem pa se preprosto nekje zalomi ali se ne zaveda, da tega ne more izpeljati do konca.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki se počasi pomika v zadnjo pentado znamenja Device. Znamenje, ki se večinoma ukvarja s fiziologijo, s telesom, z zdravjem. Morda ste začutili, da se morate v prihodnosti odločiti glede svojega zdravja, se spoprijeti s temi preizkušnjami, če pa ste že spoznali, kje je problem, je dobro, da svoj ritual nadaljujete. Neptun je razgalil to šibko imunost in pokazal, kje je problem. Zato je najboljše, da v svojo tretjo čakro vnesemo čim več svetlobe, pozitivnosti v svoje srce in poskušamo to notranjo svetlobo poslati drugim. Četudi se vam to zdi težko, je pravzaprav zelo preprosto. Samo troje je potrebno: prosim, hvala, oprosti mi ...