Astrologinja Lenka: Danes je dan za spremembe

Luna nadaljuje gibanje v znamenju Raka, kjer hočeš nočeš vse poteka skozi občutke in čustva. Zvečer bo naredila lep aspekt z Uranom in Venero, ta pa se bo čutil ves dan. Je aspekt, prek katerega se duša znebi starih vzorcev in navad in uvaja razne novosti, predvsem v domu. Spremenite vse, kar ničemur ne služi. Duša ima več svobode in neodvisnosti, Naj naredi nekaj presenetljivega. Ne glede na to, ali gre za drugačno oblačenje, odhod nekam, kar prej ni bilo običajno, kar koli se naredi, je v redu, dokler se oseba sama počuti odlično. Kajti sama Venera je v Devici, katere oče je Uran, z njim v lepem aspektu in lahko prineseta marsikaj lepega. Najprej je tu sprostitev vseh bremen, ki se najprej začutijo v telesu, v duš. Tukaj mora biti svoboda, kjer je vse dovoljeno, vse je mogoče, ampak človek te svobode noče preskočiti in narediti nekaj drugega. V nasprotnem primeru vsaka blokada, vsako zavračanje, da bi nekdo izrazil tisto, kar je v njegovi duši, postane še večji upornik in šele takrat je v položaju, da naredi nekaj posebej drugačnega.

Na nebu imamo tudi lep aspekt Sonca, ega in svojega obstoja v trigonu z retrogradnim Plutonom iz znamenja Kozoroga. Kakšna zemeljska moč je to, kako velika regeneracijska obnova in na najboljši možni način. Možna je podpora, pa naj bo to od močne osebe ali od nekoga, ki lahko pomaga finančno in materialno. Hkrati pa je to notranja moč človeka samega, da se ničesar ne boji in da z lahkoto vse obnovi in ​​ustvari. V odnosih lahko pride do obnove starih partnerstev, nekateri pa lahko najdejo svojega karmičnega partnerja, ki ga že dolgo iščejo in ki obeta trajanje.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, in je v znamenju Raka, ki se počasi pomika v padajočo fazo k dajanju in opuščanju vsega, kar je odveč. Danes si dovolite, da lahko naredite marsikatero spremembo, ki ne bo presenetila le drugih, ampak tudi vas same. Ker to zahtevajo vaše želje in potrebe, priložnosti pa so neponovljive. Naj vam retrogradni Merkur pomaga uresničiti nekaj, kar ste že dolgo načrtovali, pa niste imeli poguma.