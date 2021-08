Astronapoved: Ne vznemirjajte leva, ko spi

Luna počasi okreva in se pripravlja na nadaljevanje in konec potovanja v znamenju Leva. Toda takoj jo je čakal Merkur, ki ji je želel posredovati nekaj podatkov. To je tako, kot da zjutraj še niste niti odprli oči in že morate predložiti nekaj poročil. Da bi se izognili eksploziji, ne vznemirjajte leva, ko spi. Brez naglice naj bo vsaka beseda izrečena iz srca. Možne so priprave na krajše potovanje, za uživanje na počitnicah. Luna vstopa med 13. in 15. uro v opozicijo z Jupitrom iz znaka Vodnarja. V vsem bo še nekaj levjih potreb, želja, morda pretiravanj, kot da nikoli več ne bo priložnosti. Lepo si je privoščiti marsikaj, vendar razmislite, ali to res potrebujete. Naredite sami, ne zanašajte se, da bi drugi kaj storili namesto vas.Kot otrok lahko uživamo v življenju, vendar je treba tudi malo delati, skrbeti za telo, zdravje ... Okoli 17. ure se Luna spremeni v znamenje Device. Ne bodite pikolovski, ne ukvarjajte se z nepomembnostmi. Malenkosti so življenje, vendar ne bodite njihovi sužnji, ne pokvarite si dneva in zdravja. Raje pomislite, kako lahko izboljšate svoj življenjski slog.Danes je Venera, planet ljubezni, harmonije, vseh vrst odnosov, uživanja, veselja, v nasprotju z Neptunom iz znaka Rib. Čas je, ko je treba resnico očistiti laži. Razjasniti je treba situacije in pričakovanja v vseh odnosih. Venera v Ribi se počuti odlično, čeprav je morda zaslepljena zaradi nekaterih zamisli. Morebiti niti ne razume tega, kar ji jo ponuja njen partner ali kako se ji predstavlja. Najpomembnejše je, da ste pripravljeni odpustiti, razumeti, da ste sami vzrok za to, kajti naša podzavest vse to nosi globoko v telesu, v spominih. Pretvorite ta vidik v romantično srečanje – ob svečah, z glasbo, z dobrimi filmi. Ponedeljek je Lunin dan, zato naj bo vse to za dušo izpolnitev.