Astronapoved: ko se dan začne z veliko obljubo

Luna je še vedno v znamenju Raka, kjer se je začel dan: je na ravni največje moči, ugleda, dobička in uspeha. Stopinja, ki ne daje le obilja na vseh področjih, ampak daje vero, upanje in srečo. Med 11. in 13. uro je v čudovitem sekstilu z Venero iz znaka Device. Danes je njen dan, petek, a tukaj ni preveč zadovoljna. Njen dispozitor Merkur ji vzbuja občutek, da je vse mogoče in da se vse vrti okoli nje. Toda ne bi smela v ničemer pretiravati, ne zahtevati ničesar velikega in velikega, ampak se učiti in izhajati iz malih stvari, da bi zadovoljila svojo osnovno potrebo. Šele pozneje lahko razmišlja o drugih stvareh.



Luna bo nadaljevala pot in občutek zadovoljstva prenesla na Neptun, ko gre za natančen trigon z njim, ki je okoli 19. ure. Takrat je duša že napolnjena s prepričanjem, da je marsikaj mogoče doseči z lahkoto. To je dan za sprostitev in za načrte, ki vas vodijo do želenih stvari. Toda Sonce je veliko močnejše in je skoraj v središču svojega znaka Leva. Prihaja v kvadrat z Uranom iz znaka Bika, kar pomeni konflikte generacij zaradi ega in moči. Zelo hitro lahko izbruhne prepir, možne so srčne težave, ker je preveč razburjenja in stresa. Gre za osvobajanje in konec preteklosti, zlasti za žensko populacijo. Ni potrpljenja, to se dogaja zdaj in takoj, tudi včeraj. Vsi, ki se znajo obvladati, ne vstopajo v konflikte, ampak sprejmejo vse, tudi nepričakovano, in se prilagodijo vsem novim situacijam. Zanje bo to izjemen dan.



Danes sprejmite vse, kar prinaša različne spremembe, saj lahko le tako odprete pot čemu novemu in vznemirljivemu.

