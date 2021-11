Astrološko znamenje, s katerim v letu 2022 ne bi smeli v razmerje glede na vaš znak

Da v 2022 ne bi končali z zlomljenim srcem, ugotovite, s katerimi astrološkim znakom v prihajajočem letu ne bi smeli v ljubezensko razmerje. To je recept za katastrofo, pišejo na herway.net.

Oven ne bi smel v razmerje Kozorogom

Če vprašate Ovna, je to leto, v katerem je treba kršiti pravila. Hkrati pa Kozorog počne vse po pravilih, kar bo Ovna nadvse razjezilo. Kozorog tako ne bo naklonjen spontanosti Ovna, razburila ga bo njegova navada, da vse počne zadnji trenutek. Morda se to ne zdi velika stvar, a ko se te malenkosti, ki jih motijo, naberejo, bi to lahko povzročilo en grd razpad razmerja.

Bik ne bi smel v razmerje z Vodnarjem

Dve močni osebnosti bosta imeli peklensko razmerje, še posebej v 2022, saj bosta doživljala resne življenjske spremembe. Bik ne bo zmogel pomanjkanja potrpežljivosti in nepremišljenosti Vodnarja. Nenehno se bosta prepirala. Vsak se bo držal svojih principov in ne bo prostora za kompromise.

Dvojčka ne bi smela v razmerje z Rakom

Za Dvojčke je to leto samoraziskovanja in iskanja zabave. V prihajajočem letu ne bodo ničesar načrtovali in pustili bodo, da se stvari odvijajo po svoje. Zato je pričakovano, da bodo najbolj uživali v samskem življenju. Raki so vsekakor napačna izbira, saj hrepenijo po stabilnosti in čustvih, ki jih Dvojčki v tem trenutku ne morejo zagotoviti. Na tej točki bodo Rakove želje in življenjski slog za Dvojčke izjemno dolgočasni.

Rak ne bi smel v razmerje s Tehtnico

Še slabše ujemanje kot Dvojčki za to zelo čustveno znamenje je Tehtnica. Tehtnice si še vedno poskušajo razbistriti misli in osmisliti stvari, zato še zdaleč niso pripravljene na razmerje. Rak pa je več kot pripravljen. Pripravljeni so se zavezati in poskusiti nekaj resnega. Če se torej zapletejo v odnos s Tehtnico, bodo ob vsej nestabilnosti in neodločnosti samo prizadeti.

Lev ne bi smel v razmerje s Škorpijonom

Čeprav se med rjuhami odlično ujameta, drugje ne bosta tako uspešna. Njuna dva ega sta na tej točki preprosto prevelika, da bi se lahko ujemala. Zmenki s Škorpijonom bodo za Leva preveč dramatični in prezapleteni. V 2022 potrebujejo nekoga, ki dejansko razume njih in vse tisto, kar poskušajo narediti. V bistvu potrebujejo podporo, ne tekmovanja in s Škorpijonom tega ne bodo dosegli.

Devica ne bi smela v razmerje z Bikom

Device v prihajajočem letu potrebujejo prijaznost in pozornost. In Bik doživlja toliko sprememb, da bodo dnevi, ko jim bo manjkalo obojega. Vso svojo prtljago bodo prepustili in prenesli na Devico, česar trenutno ne potrebujejo. Device so imele v 2021 padce, zdaj pa je čas za vzpone.

Tehtnice ne bi smele v razmerje z Dvojčki

Tako Tehtnice kot Dvojčki so na poti samoraziskovanja, zato ni priporočljivo združiti dvoje izgubljenih duš. Čeprav je to trenutno stanje, ki bo minilo, so možnosti, da jima bo letos uspelo ohraniti razmerje, majhne. Dvojčki se bodo Tehtnicam zdeli absurdni in pretirani, vse to pa se bo kopičilo, dokler se ne bodo začeli prepirati – in vsi vemo, kako Tehtnica sovraži konflikte, še posebej tiste, ki niso potrebni.

Škorpijon ne bi smel v razmerje s Strelcem

Čeprav se na začetku morda zdi, da sta drug v drugem našla svojo sorodno dušo, saj imata močno kemijo in se privlačita, na dolgi rok ne bo šlo. Letos Škorpijon izstopa iz svojega območja udobja. Zidovi, ki so jih zgradili okoli svojega srca, bodo padli, Škorpijoni pa so pripravljeni k sebi spustiti nekoga posebnega, s katerimi bodo izkusili pravo intimnost. Na žalost Strelec ni prava oseba.

Strelec ne bi smel v razmerje z Devico

Visoka pričakovanja in načrti, ki jih ima Devica za 2022, ne bodo ustrezali avanturističnim Strelcem. Strelec je spontan in imeli bodo občutek, da jih življenje po Devičinem pravilniku le upočasnjuje in duši. Če se bodo odločili, da bodo vstopili v razmerje z Devico, jih bodo na koncu le prezirali.

Kozorog ne bi smel v razmerje z Ovnom

Ta dva znaka v 2022 res ne bi smela biti skupaj. Kozorogova pridna narava, predanost in pravičnost se ne bodo ujeli z impulzivno naravo Ovna. Njun odnos bo videti kot vojno območje, ker se ne bosta mogla videti.

Vodnar ne bi smel v razmerje z Ribama

Vodnarji so zelo inteligentni in so radi prizemljeni. In čeprav spoštujejo individualnost vsakega posameznika ter njihov način razmišljanja, se z Ribami ne bodo dobro ujeli. Vse nerealne in hipotetične zamisli, ki bi jih lahko imele Ribe, bodo šle Vodnarju na živce in povzročile najrazličnejše argumente in debate, ki si jih nihče od njiju v resnici ne želi.

Ribi ne bi smeli v razmerje z Levom

Ribe zahtevajo pozornost, poslušno uho in hvaležno oko za vse stvari, ki jih počnejo in o katerih sanjajo. Po drugi strani pa Lev sovraži, če ni v središču pozornosti, zato Ribam ne more nameniti vse pozornosti, ki jo trenutno potrebujejo. Za Ribe je pomembno, da vedo, da so cenjene in videne, da lahko s svojim partnerjem spletejo trdnejše vezi.