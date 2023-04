Astrološko znamenje, s katerim se ne smete igrati: on je kralj maščevanja

Če se nekdo odloči, da te 'prečrta' iz življenja in potem za vedno stoji za odločitvijo, je to škorpijon. Astrološko znamenje je znano po tem, da je v ljubezenskih razmerjih neverjetno strastno. Škorpijoni so zvesti, vdani, predani in čustveni, vendar vam lahko v trenutku obrnejo hrbet. Pri njih ne obstaja možnost, da bi se vas izogibali ali pa dalj časa ignorirali vaše klice. V svojih odločitvah so konkretni - ko se odločijo, se res odločijo.

Ne glede na to, koliko se trudite popraviti stvari, se Škorpijon drži svojega položaja. Obstaja velika verjetnost, da bodo v daljni prihodnosti popustili, a le zato, ker se ga takrat to nič več ne tiče. Brez težav se z nasmehom pogovarja z vami, čeprav mnogi mislijo, da se za tem skriva dobro premišljeno maščevanje. Škorpijon ne prenese izdaje in je zato nikoli ne pozabi. Tekmovalni Škorpijoni pustijo, da je preteklost mimo, vendar se ne počutijo pravilno poravnane, dokler se ne maščujejo tistim, ki so jih prizadeli.

Škorpijonom je težko biti ranljiv. Vendar pa lahko včasih njihova introvertirana in težko berljiva narava deluje hladno, neomajno in zastrašujoče. Imeti močno prisotnost je dobra lastnost, toda biti preveč nedostopen lahko ljudi odvrne. Škorpijoni so opremljeni s čustveno različico žela, polnega strupa, in jih ga ni strah uporabiti.

Ko nekdo enkrat izgubi Škorpijonovo zaupanje, je malo verjetno, da ga bo pridobil nazaj. Nočejo odpustiti ali pozabiti, zanje ni srednje poti, saj hočejo vse ali nič. Nikoli ne zahtevajo od drugih, da naredijo nekaj, česar sami niso sposobni. Po eni strani so zelo realistični in pravičniški, po drugi pa so se, zlasti če jih izzovejo, pripravljeni maščevati. »Enkrat izdajalec, vedno izdajalec«, je stavek, ki ga uporabljajo vse življenje.