Astrološki znaki, v katerih so rojeni »najslabši« ljudje

Ne glede na to, kako se trudijo, mnogi pač ne morejo skriti svoje jeze, frustracij in zlobe. Nekateri so bolj pretkani in se na prvi pogled zdijo najbolj prijazni ljudje, kar ste jih kdaj srečali. Astrologi so analizirali osebnosti ljudi, rojenih v vseh horoskopskih znamenjih, in jih odkrili pet, ki veljajo za najslabše.

Škorpijon

Škorpijoni so strupena bitja, ki brez obotavljanja nekoga pičijo, in tudi po horoskopu ni nič drugače. Ljudje, rojeni v tem znamenju, so lahko zelo zlobni in pretkani. Skujejo lahko najbolj zapletene načrte, kako uničiti nekoga, ki jim ni všeč, ne da bi ta sploh kaj posumil.

Lev

Levi so sposobni storiti vse, da bi dobili želeno pozornost. Njihov hudobni um si lahko izmisli veliko groznih načrtov, kako »sovražnike vreči v blato«. Ljudje, rojeni v znamenju leva, ne zamudijo priložnosti, da bi postali slavni, in so za to pripravljeni storiti vse.

Devica

Device uporabljajo svoje odlične analitične sposobnosti, da pripravijo načrte za »uničenje« ljudi, ki jih ne marajo. Dvolične so, a se bodo na vse pretege trudile, da bi vas prepričale, kako so sladke in dobre, hkrati pa razmišljajo, kako bi vam otežile življenje.

Oven

Ovni so zelo temperamentne osebnosti. Če kdo začne govoriti proti njim, se takoj branijo in tega ne dovolijo. S tem ni nič narobe, težava pa je, da ljudje, rojeni v tem znamenju, sovražijo, ko je nekdo drug v središču pozornosti, in takrat se jim po glavi porodijo nečedni načrti, kako »sesuti« nasprotnika.

Bik

Ljudje, rojeni v znamenju bika, veljajo za zelo trmaste in malomarne. Imajo zelo oster um, ki se lahko domisli najrazličnejših taktik, usmerjenih proti ljudem, ki jih ne marajo. Sposobni so iti celo proti sebi, če bo to, kar počnejo, škodovalo njihovim sovražnikom.