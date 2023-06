Astrološki vplivi v juniju: čas je za zabavo, druženje, mreženje

Letos je bila pomlad nakazana kot najtežje obdobje, tako da v juniju že čutimo, kako pritisk počasi popušča. Mrki, ki so nas pretresli na zasebni in družbeni ravni, posebno aprilski, so za nami, z vstopom hitrih planetov v dvojčka, raka in leva pa se lahko dodobra naužijemo bolj sproščene energije. Merkur bo v dvojčke vstopil 11. 6., 21. 6. pa mu bo sledilo še Sonce, kar prinaša več sproščenosti, površnosti, lahkotnosti, radovednosti. Več se bomo družili, zabavali, pogovarjali, potovali, bolj prilagodljivi bomo in se hitreje znašli, več bomo komunicirali, spoznavali nove ljudi, obiskovali koncerte in festivale … Veliko bolj živahno bo, težko bomo sami in pri miru, želeli bomo, da se nam ves čas nekaj dogaja.

Sprva se bomo še ukvarjali z dilemami na finančnem področju, nato pa dobrotnik Jupiter 19. 6. naredi sekstil na Saturn in prinaša večjo finančno stabilnost globalno in zasebno. Kljub temu je to aspekt Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača, zato raje varčujte kot brezglavo zapravljajte.

Merkur spodbuja, da se marsikaj dogovorimo, začnemo nove projekte, smo uspešni pri pogajanjih in sklenemo nova poslovna partnerstva, a ne pozabimo, da potrebujemo tudi počitek in odklop. Tisti v kreativnih poklicih izkoristite 9. 6. za navdih, 17. 6. je čas za zmenke in druženje s prijatelji, 21. 6. za akcijo, delo, šport, uresničevanje idej. Previdni bodite 15. 6., ko bo več črnogledosti in ovir, in 25. 6., ko bomo naivni, zmedeni in delali napake.

Ni treba, da se razpustite, a finančno nas čakajo boljši časi. FOTOGRAFIJI: Peopleimages/Getty Images

Ko Merkur 27. 6. prestopi v raka, se bomo obrnili k družini in bližnjim, manj iskali družbo zabavnih ljudi, raje ostajali doma in kaj dobrega skuhali za družinske člane. Energije, volje, motivacije nam z Marsom v levu ne bo manjkalo, le krotiti bomo morali ego. V prometu, pri športu in fizičnem delu bodite previdni 26. 6., ko je večja možnost nesreč.

V ljubezni bomo veliko pogumneje osvajali nasprotni spol in z večjo samozavestjo pokazali svoje vrline. Le 11. 6. ne pretiravajte čustveno, s hrano, pijačo, užitki, ta dan se izognite zapravljanju.

Ko po 21. 6. Sonce vstopi v raka, bomo začeli razmišljati o družinskih počitnicah. Bolj zadržani, usmerjeni navznoter in čustveni bomo ter se želeli odklopiti od vsega. Nič več ne bomo tekali z ene zabave na drugo in z enega cveta na drugega, raje se bomo obdali z ljudmi, ki jih poznamo in jim zaupamo. Mlaj v raku 18. 6. bo prinesel nove začetke, ker bo v dvojčkih, se lahko lotite več zadev hkrati, a pazite se naivnosti in napačne presoje, napak, saj zaradi Neptuna ne boste videli prav jasne slike.

Dokler sta Sonce in Merkur še v dvojčkih, torej do 20. 6., izkoristite čas za druženje, srečevanje s prijatelji, nabiranje novih idej in sklepanje novih poznanstev. Merkur bo spodbujal komunikacijo, krajše izlete, izražanje, povezovanje, izobraževanje, zabavo … Lahko vam bo celo vleklo malce na otročje, a si dajte duška in se prepustite. Tudi ker se finančne težave počasi umikajo, je namreč to mesec, ko lahko nehate skrbeti in pokukate izza svojih okopov.