Odmevno v 2021: baba Vanga in druga mistika, ki vas je najbolj zanimala

V letu, ki se izteka, je med bralci naše astro rubrike največ zanimanja požela baba Vanga oziroma balkanski Nostradamus. Njene napovedi so morda mračne, a so vas najbolj pritegnile. Poleg njenih napovedi so vas zanimale še napovedi o možnosti rušilnega potresa v Sloveniji in razlaga astrologov, kateri znaki so najbolj inteligentni.

Leto, ki je pred nami, po napovedih znamenite Vange ne prinaša veliko dobrega.

Ob začetku leta 2021 smo preverili, kaj napovedujejo zvezde. Je bilo to res leto preloma, ko po njem nič ne bo več, kot je bilo?

Konec maja smo lahko na nebu opazovali izjemen astronomski pojav, imenovan krvava superluna, sočasno pa se je zgodil tudi popoln lunin mrk.

V dvajsetih letih 21. stoletja naj bi se zgodil prelom. Ali bo človeštvo prenehalo obstajati, smo se spraševali, ko smo razkrivali prerokbe starodavnih Indijancev.

Denar je sveta vladar in zato smo preverili, kaj za blaginjo in srečo svetuje baba Vanga.

Pripravite se na 72 ur čiste teme. To pa so bile napovedi znamenitega Nostrdamusa za leto, ki prihaja.

Tudi priznana astrologinja in avtorica Tatiana Borsch o letu 2022 meni podobno kot Nostradamus. Napovedala je velike poplave, požare, ki bodo zahtevali človeška življenja, nove bolezni, hkrati pa trdi, da se približujemo revoluciji.

Tako kot ima vsaka številka v numerologiji poseben pomen, velja, da ima vsaka črka abecede določeno energijo in simboliko. Tako smo poročali, kaj lahko razkrije prva črka vašega imena.

Njihovi možgani nikoli ne počivajo, ideje pa kar prihajajo. Razkrili smo, kateri astrološki znaki so najinteligentnejši.

Končajmo pa optimistično. Veliki bolgarski duhovni učitelj Beinsá Dunó je sicer napovedal, da nas čakajo vremenske ujme, a da nato prihaja zlata doba.