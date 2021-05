Astrološka napoved: Najprej je treba najti sebe, potem druge

Tako kot je utrujeno jutro, tako je utrujena Duša, ki nosi Saturna. Kaj in česa se je spomnila, da mora zdaj spet iti skozi to in vse znova podoživeti. Kakšne nočne more je prestala in kaj vse je v sanjah prišlo nazaj. Komu dolguje in kaj je tisto, kar pripelje dušo v takšne skrbi. Torej sprejmite vse to, ker je del vas, karkoli že je. Naredite si red in naredite tako, kot vam ustreza. Saturn je retrograden in prosi, da se to ponovi. Ne glede na to, kako težko je, bodo kasneje nastopile še večje težave in plačevanje davkov. Veliko je naredil tudi kvadrat z Uranom, ki je pretresel dušo in ji ni dovolil, da se zbudi mirno. Zahteva neke spremembe, a Saturn po tradiciji ostaja enak.



Počasi se loči od vsega in se poskuša normalizirati. Najbolje je, da se Luna prepusti in da je ponosna na trenutno vzdušje, saj ni njeno delo, da načrtuje uro, dan vnaprej, kaj šele mesec. To jo bo po vseh stresih hitro vrnilo v normalno stanje. Čeprav nihče ne ve, s čim lahko preseneti, boste zagotovo presenetili tudi sebe.



Mars, ki je v Luninem znamenju in največjem upadu, z Neptunom gradi vodni trigon. Kaj so te tihe energije, odlične intuicije, moška in nežna energija? Izražene so velika ustvarjalnost, domišljija, odkrivanje talenta v sebi za glasbo, tako da lahko dosežete vse, kar želite. Romantika, z največjimi občutljivimi strunami, a tudi uspešno skritimi skrivnimi zvezami.



Sonce prihaja v povezavi s severnim vozliščem, kar nam lahko da potrebo po dokazovanju, graditvi na višji stopnici, morda celo ob pomoči druge osebe. Obstaja pa tudi problem pozabe na druge, na njihove potrebe, njihov obstoj. Še posebej, ker je dipozitor obeh planetov, Merkur, retrograden, kvadrat z Neptunom. To so nejasne podobe, nejasen odnos, ki bodo kasneje, sčasoma prinesli razočaranje. To od druge osebe zahteva, da je videti enako in osvetli pot do svojega uspeha.



Merkur je še vedno na isti ravni, pripravlja se, skriva, išče, koplje po preteklosti, najprej pa je treba najti sebe in samega sebe in potem druge.



