Astrološka napoved Lenke Stanić: Zvečer se prepustite trenutku

Luna je v znamenju Raka, a se od ranega jutra Duša srečuje v konfliktu z drugimi ljudmi, od jutra ni zadovoljna sama s seboj, ni vsa sama s seboj. Čeprav ji nekaj ni po volji in željah, bi se lahko umaknila in pustila druge, saj je Sonce še vedno na vrhuncu, kjer mu je mar, da se pokaže, dokaže, uspe na najvišji lestvici. V tem trenutku mu dom in družina ne moreta biti prioriteta, zato ga je včasih treba razumeti. Ker je to moška energija.

Šele kasneje se bo marsikaj popravilo, ko bo Luna najprej z Jupitrom in nato z Neptunom naredila čudovit vodni trigon. Lahkotnost, nežnost, vizije, načrti, nakupovanje, poraba. Če želite sprožiti ta čustva, morate biti v miru in tišini sami s seboj. Če želite odpreti to tretje oko in videti, kaj hoče, počakate. Hkrati pa je to zelo optimističen vidik, ki ponuja nekaj sreče in ne veš, zakaj si zadovoljen, vesel, vesel, sproščen. Ker je angelski vidik in vera v jutrišnji dan, vera v nekaj lepega, kar šele prihaja. Morda bo Neptun to energijo malo uspaval, vas prosil, da jo malo anestezirate, vendar je bolje, da se prepustite njegovim sanjam kot nečemu močnejšemu in umetnemu.

Zvečer, ko naredi kvadrat z Merkurjem, ne čutite, da ste za marsikaj zamujali, naredili ste narobe, zamujali ste pri odločanju. Prepustite se trenutku, tako je moralo biti, ostanite svoj.

Jupiter in Neptun sta ta dva planeta, združena v svojem največjem objemu, plešeta, sejeta lepoto, prepričanja, odkrivata talente, ustvarjalnost. Občutite to, sprejmite to, kar je zdaj ponujeno v nebesih, ker se ne bo kmalu ponovilo. Tako da je vse velikodušno in ponudi se nam toliko pozitivnega vzdušja, energije, ki teče skozi vse niti in prihaja k nam. Je uresničevanje nevidnih idealov, nedosegljivih ciljev, nerealnih stvari. In vse to lahko z gotovostjo storimo zdaj.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno v znamenju Vodnarja. Počasi se približuje kvadratu z vozli, ki so stare karme, ki jih ni dokončal, zdaj pa ga kličejo, naj to naredi, da dokonča. Odmakniti se od te preteklosti, dokončati, kar mora narediti, dati in zagotovo začeti novo življenje.