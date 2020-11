Astrološka napoved Lenke Stanić: Uživajmo v sreči in optimizmu

Luna je še vedno v znamenju Vodnarja in z vozli dela sekstil/trigon, kar ji daje priložnost, da čustveno izpolni svoje notranje poslanstvo …



Venera in Sonce sta v zadnji fazi in morda smo v dvoumnosti, odprtosti, negotovosti, zato bi bilo bolje, da to obdobje izkoristimo za poravnavo notranjih računov. Popoldne se celotna situacija spremeni, ker oba planeta prehajata v nova znamenja in nova začetka za naslednje obdobje.



Venera, planet ljubezni, vrednot, lepote, preide v znamenju svojega izgona v Škorpijonu in ostane tam do 16. decembra. Zanjo ni ta kraj, tam se ne počuti dobro. Venera predstavlja tudi vse naše odnose, harmonijo, način, kako imamo radi in kako nas imajo radi drugi. Zahteva veliko poštenosti, poglobljenosti v vseh odnosih in še posebej v ljubezni. Preda se bolj, kot bi se morala, in to pričakuje tudi od drugih. Ko pa vsega tega ne dobi, ko začuti, da so z njo manipulirali, jo prevarali, da se nekdo igra z njenimi občutki, potem nastaja največja čustvena bolečina, največja izdaja in nato tista nežna energija in čustva, ki se prelijejo na vse ali nič. Ker »vse, kar je tvoje, je moje in vse, kar je moje, je tudi moje«, so občutki škorpijona in zato se pojavijo velike kontrole, obsedenost, ljubosumje, strah pred izgubo tistega, kar nam pripada. In tako iz največje strasti in ljubezni nastane sovraštvo in ne prijateljstvo.



In ta Venera je tvoja in zvesta do groba ali te izbriše iz svojega življenja in vrže proč kot plastično skodelico.



Zato je zanjo najbolje, da pri zapeljevanju uporabi svojo spolno privlačnost, magnetno privlačnost, svojo karizmo in tako dobi vse, kar si želi. Da se prvo nauči, naj globlje ljubi sebe in potem druge na isti način.



Sonce hkrati spremeni znamenje za naslednji mesec, vsekakor pa gre v svojo trojico, tja, kjer se počuti lepo in kjer se mu dogajajo lepe in dobre stvari. Osredotočen je na prihodnost, optimizem, veselje, potovanja in celo pustolovščine. Najbolje se počuti, ko lahko srečo zagotovi z učenjem, življenjsko modrostjo, s pogledom v boljši jutri. Daje veliko življenjsko zaščito, vitalnost, življenjsko energijo. Njegov večni pustolovski duh v iskanju resnice, lepote, vere v vse, kar je dobro in veliko. Ker je tam vladar najsrečnejši planet Jupiter. V njihovi družbi je vedno prijetno in veselo, saj z lahkoto zabavajo družbo, ohranjajo to energijo, da je vsem lepo, so zelo dobri šaljivci pa tudi dobri filozofi.



In to potrebuje vsak od nas, kajti ko to energijo v pozitivnem smislu spremenimo, da dela za nas, življenjske priložnosti ter samo življenje, zdravje, finančni dobiček in vse drugo pridejo k nam z lahkoto.