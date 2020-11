Astrološka napoved Lenke Stanić: Luna vsa vznemirjena, polna energije, ognja

Luna je še vedno v Ovnu in počasi izstopa iz konjunkcije z Marsom, vsa vznemirjena, polna energije, ognja, vre od besa in samo čaka, kdaj naj izžene in otrese vso nabrano energijo, vso svojo jezo, prepir, ampak? ....In kako drugače, vedno so naše prve žrtve nihče drug kot tisti, ki so z nami okoli nas in so nam najbližji. In tako vstopi Luna v kvinkus z Merkurjem iz Škorpijona v nepotrebne komunikacije, zgodbe, kritike, nesporazume, še huje pa je, da drugi ne ve, kaj mu želi povedati, za kaj gre, ne ve razloga, zakaj so ga napadli, sploh ne ve ničesar. Namesto da bi se zavedali situacije in vse reševali v miru, se na tak način instinktivno ustvarjajo nesporazumi.Kot da je Luni vse to premalo, zato gre še korak dlje in srečanje s Plutonom jo potegne, da doživi še več poškodb, strahov in s tem oživi nekaj neprijetnih dogodkov, izvleče nekaj najglobljih travmatičnih izkušenj, ki jih dramatizira, izzove ljubosumje, zavist, obsesije. S tako globoko uničujočo energijo nezavedno (Luna) razjeda sebe in druge in tako vse pripelje v nevarnost, poškodbe in bolezni.Še vedno je v afektu in v kvadratu z Jupitrom, ne ve, kako bi se ustavila, vendar se vedno bolj širi in pretirava, ne da bi bila na kaj pozorna. Toda na egzaltaciji Marsa v Kozorogu je Saturn, ki ne določa le časa, ampak želi tudi umiriti razmere, da postavi temelje za nove projekte, nove gradnje, ki bodo obstale v času.Zato je dobro sprejeti, osvestiti vse te negativne vidike in težnje, vsa ta nesoglasja in travme ter voditi k zdravljenju.Prizemljimo se in obrnimo v sprejemanju nove pomembne in konstruktivne odločitve za napredek na bolje, tako bomo vse to negativno in uničujoče razveljavili.