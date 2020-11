Astrološka napoved Lenke Stanić: Danes boste občutljivi za tujo bolečino

Sonce je presrečno, premočno, je šele na začetku znamenja Strelca in kot da je dan (življenje) pred njim ...



In Luna je že odšla od njega in zdaj, v naraščajoči fazi, zaradi določenih življenjskih situacij pride do prvega trka, v prvi konflikt, ne samo znotraj samega sebe, ampak tudi z drugimi. Kot da ne znamo uskladiti čustev, kot da ne vemo, komu dati prednost. Naš duh in zavest sta nekoliko večja, Sonce ve, kaj hoče, medtem ko so naša čustva nekoliko izgubljena in se sprašujemo, kaj in kako.



Danes je Luna v znamenju Rib in smo v svetu sproščenosti, zasanjanosti, ne vemo, kaj bomo naredili in kaj bomo storili prej, nekje nam je vse ugodneje.



Najbolje je, da se pred kakršno koli odločitvijo usedemo, umirimo, vizualiziramo, kaj mislimo in načrtujemo, da se poistovetimo z željo in tako pridemo do pravega odgovora.



Intuicija nam bo povedala vse, potem ni napak, nobenega obžalovanja, da se tako ali drugače nismo odločili, potem je srce polno in Duša je vsa blagoslovljena. Vera in resnično prepričanje nam daje snago in moč, vendar moramo to prepričanje najprej imeti globoko v sebi, verjeti vase in šele nato v druge.



Spravimo nekaj skritega talenta iz sebe, prepustimo se tišini, meditaciji ali uživajmo v nežni glasbi, knjigi.



Luna bo z Venero naredila zelo lep trigon, zato je ta dan balzam za njene potrebe in podporo za vse, kar bo imela za naprej, ker je pravkar stopila v kačji strup. Ali bo v naslednjih dneh sebi in drugima naredila strup ali melem, bomo še videli.



Luna ko vstopi v trigon z r. Uranom, zbudil jo bo, pretresel, dal ji bo nekaj novih nekonvencionalnih želja, celo da se bo zanesla in presegla dano zaobljubo ter s prijateljem skočila v skrivno ljubezensko razmerje. Njej je zdaj vse v redu.



Danes nas lahko Luna potegne v zelo veliko empatijo, občutljivost za tujo težavo ali bolečino, vendar poskusimo, da te preobčutljivosti ne prenašamo nase, ampak mirno prisluhnemo drugi osebi in ji tako veliko bolj pomagamo, da se reši vseh negativnih čustev in vsega kar je muči. Poslušanje je večje od kakršnega koli nasveta.