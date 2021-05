Astrološka napoved: Sonce v Dvojčkih

Kot da ji je premalo, da bi bila v tem znamenju sumljiva, nezaupljiva ne samo do sebe, temveč do drugih. Toda to jo zdaj vodi v še večjo negotovost in nezaupanje, na srečo je noč in mnogi so jo prespali. Njena dvomljivost se še poveča v vsem, kar sliši in vidi, za vse išče dodatne dokaze, saj ne verjame v to, kar vidi, in vse jo prestraši. Ni občutka vrednosti, cene, občutka, kdaj in koliko. V Devici skrbi za prehrano, predvsem za zdravo hrano in celo za zdravje. V vseh drobnih stvareh, malenkostih pretirava, težavo išče tudi tam, kjer je ni, je pa zato najbolj natančna in najbolj dodelana za vse podrobnosti. No, ta malenkost zanjo ni vrlina, včasih pa tudi nujna, samo da se ne spremeni v očiščevalno bolezen.



Venera je še vedno v trigonu s Saturnom iz znamenja Vodnarja, kar prinaša nekakšno trajnost, stabilnost v vseh stvareh, ki jih načrtujemo in počnemo. Daje priložnost za obnovo, stare prijateljske ali čustvene odnose ali celo za zagon novih, ki bi sčasoma dali trajnost, vendar Venera v sebi nosi Urana, zato ve, da je to zelo tvegano in vprašljivo.



Med 19.00 in 21.00 bo Luna naredila čudovit trigon z Uranom, da bo malo začela, se zbudila iz nejasnosti in strmela v neko podrobnost. Čas je, da naredimo nekaj sprememb, najsi gre za prehrano, vsakdanji način življenja, odhod na kavo in ne samo čiščenje stanovanja. Oba dispozitorja ju vodita v znamenju Dvojčka, kjer je najboljši dan za druženje, pogovor, sprostitev in brezskrbnost.



Sonce je na zadnji stopnji znamenja Bika, počasi spoznava vse oprijemljivo, vse, kar lahko fizično imamo, vse, kar je povezano z materialnimi stvarmi.



Ob 21.37 preide v človeški, komunikativni in inteligentni znak Dvojčka. Poudarek je na izmenjavi mnenj, na večji medsebojni povezanosti, druženju. Tako dopolni Dvojčka poleg Venere, Merkurja in Severnega vozlišča za odlično prilagajanje vsem in brez velikih zapletov ter trmw. Če je treba, se prepustite in znova začutite, kako lepo je biti vesel otrok v Duši.



Zato vsi, ki so rojeni v znamenju Dvojčkov, ostajajo večno mladi, in to ne samo v duši, ampak tudi fizično. Vsem, ki imate Sonce v Dvojčkih, srečno solarno vrnitev – rojstni dan.

