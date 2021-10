Astrologinja Lenka: Previdno danes, zvezde napovedujejo tole

Danes luna nadaljuje pot v znamenju Kozoroga, čeprav zanjo to ni najboljše, ker ne zna ali noče pokazati svojih čustev. Drugi jo zato vidijo kot hladno osebo, brez čustev, kar ni res. Ta oseba se trudi, da svojim otrokom in svojcem najprej nudi hrano, topel dom, finančno podporo in šele potem je čas za kazanje čustev. Tako poskuša svojega otroka vzgojiti v dobrega, discipliniranega in odgovornega človeka, čeprav morda s strožjimi navadami.



Med 17. in 19. uro bo Luna naredila kvadrat z retrogradnim Merkurjem. To je že prvi nesporazum s partnerjem o tem, kako vzgajati otroka. Toda ko Luna skoči v trigon z Uranom, bo hitro prinesla pozitivne rešitve, kako se izvleči iz določenih zapletenih stvari. Vse želi zdaj in takoj.



Toda še vedno ostaja isti Merkur, ki je v kvinkusu z Uranom, oba retrogradna in oba bi se odločila. Eden je tak, da ne bi rad užalil druge osebe, medtem ko Uran trmasto vztraja in ne razmišlja o posledicah, ki jih lahko povzroči. Dobra rešitev je ta, da je Venera dispozitor obeh, ki je v Strelcu in počasi išče rešitve za vse.



Sonce je danes v največjem upadu, zato je za vitalnost manjši problem, da nekdo doživi padec svojih odločitev, volje, neznosnosti v marsičem.



Prinaša tudi dejstvo, da lahko človek zelo hitro zdrsne s svojega položaja, da doživi kakšen osebni padec, povsod pa padce doživljamo predvsem zaradi poudarka svojega jaza, zaradi svojega ega.



Danes je torek, dan Marsa, on pa je v svojem šibkem dostojanstvu v znamenju Tehtnice, zato ga slabi energija, marsikaj skriva samo zato, da bi bil videti lepo in zapeljivo. Ko pa odkrijejo to masko, hitro eksplodira in pokaže najšibkejšo stran sebe. Naj torej ta dan mine v različnih lepih dejavnostih, pospravljanju, dogovoru, samo da se vsi dobro počutimo.



