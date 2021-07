Astrologinja Lenka: Lunin trigon z Uranom

Luna nadaljuje pot skozi znamenje Device, ki skuša danes vse skrbno in previdno uresničiti. Osredotočena je na vsakdanje stvari, povezane z zdravim načinom življenja. Ker Devica ve, da bi morala več pozornosti nameniti fiziologiji in zdravju.



Med 11.30 in 13.30 bo Luna naredila natančen trigon z Uranom iz znamenja Bika. Ima podporo, da spremeni marsikaj, morda pride do sprememb, ki sicer niso bile v načrtu, je pa dobro sprejeti vsako novost, ki prinaša napredek in izboljšanje. Druženje s prijatelji bo razbilo monotonost. Prav tako se je treba dogovoriti o stvareh, povezanih s skupnim delom.



Na videz se zdi tih dan, še posebej ker gre za zamenjavo sedežev med Merkurjem in Luno, kar nam pomaga, da se na marsikaterem področju duševno in čustveno uskladimo. Besede, ki so nam namenjene, čustveno obdelajmo, da jih doživimo kot svoje. Zaradi tega so vsi, ki imajo Merkur v natalni karti, v Raku umaknjeni, tihi, sramežljivi in ​​preobčutljivi. Če morate izraziti svoje mnenje, pa se zapletete v lastna čustva, lahko izrečete napačne besede. Včasih je boljše, da stvari opravimo v tišini in miru, saj nam lahko vsak premik zmoti zbranost. Če se ne znate izraziti in spraviti iz sebe tega, kar je treba, se lahko pojavijo želodčne težave. Kadar koli je v znamenju Raka, če nam je všeč ali ne, se vse vrti okoli družine in doma. Ta občutek varnosti je še toliko večji in dober notranji vodnik, da lahko vse to storimo brez napak. Merkur v Raku želi, da mu govorite nežnosti, ga objamete, da začuti pripadnost, saj ne prenaša prepirov in razprtij.



Danes je sreda, dan Merkurja. Ni vse samo v pogovoru, včasih si oddahnite s tišino ...

