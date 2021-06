Astrologinja Lenka: Mnogi planeti se pripravljajo na spremembo smeri gibanja

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Luna – duša – potrebuje mir, tišino, veselje, srečo, toda od zgodnjega jutra jo Uran opominja, da ni vedno tako, da mora včasih najprej skočiti iz sebe in se umiriti. Naj se zgodi kaj novega, drugačnega, pa naj gre za oblačila, spremembo prehrane ali celo delovnega mesta. Lepo si je kupiti hišnega ljubljenčka, osrečiti nekoga v hiši, da ne omenjamo čiščenja v hiši, na dvorišču, v skladiščih ...Med 12. in 14. uro bo Luna naredila kvadrat z Merkurjem. Ta je že ves zmeden zaradi preveč informacij, ki se še kopičijo. Ne bega ga le ta retrogradnost, kopičenja je enostavno preveč. Tu so Dvojčki, zato je treba zdaj končati, kar je ostalo, to pa zanj ne bo težko. Vendar obstaja majhno neskladje med čustvi in ​​razumom. Izogibajte se nesporazumom, povezanim z delom, v službi, s kolegi. Hkrati je Merkur tudi dispozitor Lune, zato lahko nastanejo težave glede prevoza, potovanj, komunikacije, priprav ... Za volanom je potrebna posebna previdnost in strpnost, kajti besede se bodo pojavile kar same od sebe. Oba sta trenutno v glavi, zato bo marsikaj premagala zdrava pamet, a šele kasneje utegnete ugotoviti, da česa ni bilo treba storiti. Ko bo Luna v opoziciji z Neptunom, se bodo razjasnile vse te napačne predstave, vendar je zato treba prisluhniti notranjemu delu sebe, duši, in takrat je človek zadovoljnejši.Med 14. in 16. uro Luna naredi sekstil z Venero. Ne vem, koliko ji bo skromnost pomagala, da bo lahko pokazala in odkrito ponudila svojo ljubezen, ne da bi tudi tu tehtala. Vse je suhoparno in majhno, hitro se lahko obrne na nekoga in začne preračunavati. In tako se mešata ljubezen in korist. Ali je to tisto, kar potrebujemo?Občutek, da je vse na svojem mestu, da je vse upočasnjeno, da smo se nekam prikradli vase, je le iluzija, ker se mnogi planeti pripravljajo na spremembo smeri gibanja. Nekateri neposredno, nekateri pa v retrosmeri, da se konča nedokončano. Lepo je, da vsaj en dan upočasnite, vse se namreč hitro nadomesti.