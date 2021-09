Astrolognja Lenka: Edini mali izhod, ki nam daje upanje

FOTO: Lenka Stanić

Luna je še vedno v Vodnarju in v trigonu z Merkurjem iz znaka Tehtnice. Toda Merkur je v neprijetni situaciji z Neptunom iz znaka Rib, ki je retrograden in ki ga opominja, naj mu verjame. Vendar pozor, ni vse tako resnično, ni vse odkrito povedano. Ta občutek negotovosti, da je nekaj narobe, pokvari občutek, da lahko verjamemo vsemu, kar nam povedo, a tudi to je lahko le naš občutek.Po 10. in 12. uri bo Luna vzpostavila povezavo z retrogradnim Jupitrom in poskušala popraviti ta odnos, prepričanje, da je vse mogoče doseči z globoko vero vase. Že je na samem koncu znaka Vodnarja, hkrati pa se počasi pripravlja na največjo stopnjevanje, ker se približuje ščip. To je trenutek, da prinesete še nekaj pozitivnega, potovanje, izboljšate odnose s prijatelji ... Okoli 21. ure se Luna počasi potopi v globino svoje duše, v globino svojih čustev in počasi preide v znak Ribi.Danes je sobota, Saturnov dan, in je na sedmih stopinjah, retrograden v znamenju Vodnarja. Čeprav je že dolgo na tej ravni in poskuša prinesti nove stvari, spremembe, bodisi družbene, kolektivne ali samo v vseh partnerskih odnosih, bomo videli, ko se bo obrnil neposredno. Vendar Saturn predstavlja čas in omejitve. Mnogi si še vedno ne morejo opomoči od vsega, kar je Saturn prinesel z Venero v kvadratu, ampak to je on, ni se premaknil naprej. To so njegova pravila, in če jih ne upoštevamo, nekaterih stvari ne spoštujemo, ne moremo naprej in še težje je napredovati in se spreminjati.Edini mali izhod, ki nam daje upanje, je recepcija Venere in Marsa. Daje nam novo priložnost, da se globoko spremenimo, saj je Saturn v Vodnarju, to pa zahteva veliko svobode ne glede na to, s katerim področjem je to povezano. Danes preživite čim več časa s seboj, to je včasih bil velik privilegij.