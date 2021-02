Astrologinja: Zdaj so na udaru vsi odnosi

FOTO: Lenka Stanić

In ravno takrat, ko smo mislili, da smo srečni, veseli, da smo rešili veliko težav, ker je Luna v sekstilu s Saturnom, da smo se dogovorili o trajnosti in stabilnosti, nas je znova streslo. Ta občutek, da se je Venera nekako umirila, našla svoje mirno zatočišče in zatočišče, se našla s partnerjem, ali je to iz preteklosti, nekdo, ki se je vrnil ali je samo sprejela ponudbo prijatelja, da začne bolj stabilno zvezo, z veliko svobode in z veliko zaupanja drug v drugega. Vse, kar je imela za stabilno, trajno, varno, je šele zdaj spoznala, da to ni zanjo. Tega ne trpi, predstavlja ji travmo, obveznosti, tega si ne želi in ne more sprejeti, kaj šele s tem živeti.Ker sta Luna in Venera v čudovitih aspektih s Kironom iz znamenja Ovna se je bolečina, ki je bila prisotna že tako dolgo, zacelila. Ali se je zacelila resnično, ali je šlo zgolj za prevaro in lastno laž? Je do tega prišlo zgolj zaradi drugih, da bi drugi in družba izpolnili tiste norme, ki se pričakujejo od ene osebe?Venera ima potrebo po svobodi, neodvisnosti. Ustvaril jo je tisti Uran, ki predstavlja našo Višjo zavest in ji omogoča, da skoči iz okvira stabilnosti, navezanosti, tradicije. Je lepota, ki lahko deluje le, ko je popolnoma drugačna, svoja. No, sam Uran je v njenem znamenju Bika, ki ji ustvarja tiste vibracije, da vzleti, in zdaj je z njim v kvadratu, zato ji nebesa niso dovolj. Potrebuje resnico in samo resnico in le tako lahko preživi ter vidi in živi vso tisto lepoto na planetu Zemlja. Vse, kar je bilo prepleteno z lažmi, vse, narejeno iz katere koli različice laži in prevare, bo zdaj streljalo, se lomilo, trgalo in izginilo. Zdaj so na udaru vsi odnosi, ne glede na to, ali so prijateljski, zakonski, poslovni, nobeden od njih ne bo preživel, če obstaja in je malo dvoma in nezaupanja. Ker ta Venera tega ne more sprejeti, je preveč prvinska in svoja, da bi lahko nadaljevala z neresnicami in lažmi. V Vodnarju si želi pustolovščin, želi se zabavati, želi svobodno ustvarjati in pokazati vse svoje talente. Svoje ljubezni je ni sram, rada eksperimentira v njih, se odpravi na kakšna nestvarna mesta, saj jo vse to navduši in osreči. In po drugi strani ji je vse dolgočasno, nezanimivo, če se samo pusti čakati in sedeti, saj čas teče, leti in hrepeni po vseh lepotah tega planeta Zemlje.Zabavajmo se danes pri urejanju stvari, povezanih z mobilnimi telefoni, računalniki, naredimo nekaj, kar je dobro za družbo, naredimo malo človečnosti za druge. Naredimo korak naprej pred drugimi. Povežimo se s prijatelji, oblikujmo večjo skupino v spletu in preživimo čas z njimi.V vsakem primeru to Duša sprejme kot nekaj resničnega, kot nekaj, kar ji pripada, kar je njen del. Luna v sekstilu z Jupitrom, torej vsa evforična, se veseli, išče in oblikuje načrte za prihodnost, za potovanja za vse, kar je lepega in ne opazi, da samodejno dodatno spodbuja svojo Venero, da se dvigne še bolj adrenalinsko iz vseh okvirjev in norme.Danes je sobota, Saturnov dan, prevzeti moramo vso odgovornost, biti stabilni in tihi, da bomo lahko svoja dejanja izvajali natančno in jasno.