Astrologinja: Zdaj je čas, da nekaj storimo in ne le vrtamo po svoji preteklosti

Torek je Marsov dan in po 2,5 meseca se je zagotovo spomnil, da je čas, da se premakne naprej, s tem pa nam da več volje, poleta, energije, željo, da nekaj naredimo in ne le samo stojimo na mestu in vrtamo po svoji preteklosti.



Luna je v dvojčkih, vendar mora biti previdna, saj to ni le znamenje, kjer je pomembno, da smo zelo radovedni, kdo, kje, s kom, zakaj, kako in potem nejevoljno naletimo na nekatere, ki nas razočarajo. Do včeraj bi dali roko v ogenj za njih, ampak ... In tisti kvadrat z Neptunom, četudi so bile to zelo žive sanje, se jih ne bojimo, razmišljamo o tem, kaj nas moti, ali celo samo podzavestno razmišljamo o tem.



Namesto tega naredimo nekaj koristnega. Ali ni torej dvojček najpametnejši znak? Ne samo z jezikom, ampak tudi z rokami. Naredimo nekaj in ustvarjajmo. To bo bolje, kot pa da si privoščimo različne trače in obrekovanja. Še posebej, ker Lunin dispozitor Merkur vodi na 29 stopinji in tam bo zdaj vse spravil iz tira in ga in močno prizadel.



In našli se bodo tisti, ki bodo molčali z namenom, da jih nihče ne bo »prebral«. Naredili bodo načrt za pozneje, ko se bodo maščevali. In namesto da bi se vsemu temu prepustili in očistili grlo, se niti ne zavedajo, da bodo zelo hitro začutili bolečine v njem.



Če je Merkur vedel, kar zagotovo je, je v Škorpijonu pobral vse nasvete in nauke, ki mu jih je dal Saturn. Naučil ga je spoštovanja do drugih, tradicije, načrtovanega dela, vcepil mu je življenjsko odgovornost in resnost do življenja.



Zvečer bo planet govora, razmišljanja in namenov, ki jih ima v glavi, prešel v znamenje Strelca. In tam je v izgonu in kaj drugega mu preostane, kot da se usede in napiše roman o tem, kaj je tako travmatiziranega in globokega preživel, ko je potoval skozi znamenje Škorpijona.



Ampak on je tu vesel, prijazen, smešen. In šele zdaj si lahko želite Merkurja, če se želite nasmejati od srca, slišati kakšno šalo in dogodivščino. Ker je tu navit in filozofsko nagnjen. Govori na dolgo in široko, a vsaj ni zloben in nikomur ne želi škodovati.