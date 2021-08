Astrologinja: Dan, idealen za meditacijo

Luna je v znamenju Rib in tukaj je povsem druga energija. Danes na to vplivajo še vremenske razmere, megla, dež, zaspanost, dvoumnost ... Kot da se vlečemo in nič ne moremo storiti. Dan je idealen za meditacijo, za lahkotno jogo. Ni pa vse ravno tako, kot si naše telo želi, zato se lahko zgodijo nenačrtovane stvari.



Tako ga bo med 16. in 18. uro, ko naredi dober vidik z Uranom, prebudil navdihnil z nečim lepim, kar mora narediti, potem bo njegov dan veliko lepši in lepši. To so različna nepričakovana presenečenja, nekaj, kar najmanj pričakujete, a vas razveseli. Lahko je finančna podpora, nekaj materialnega ... Toda nič ne traja dolgo, niti ta užitek, kajti takoj se bo našel kdo, ki bi te zbodel, skritiziral, da si len, nepreviden, da nimaš reda v življenju.



Danes je Sonce vstopilo v znamenje Device in bo tu ostalo do 23. septembra, leto pa tako hitro teče. Sonce nas bo opomnilo, naj malce bolj zasijemo v sebi, bolj skrbimo za zdravje, za zdravo hrano. Devica je znak, kjer bi morali skrbeti za druge, pomagati, služiti, naj nam nič ne bo težko, saj se vse vrača v drugo obliko. Hvaležnost je na prvem mestu, majhna beseda, ki veliko pomeni.



Venera je prišla v trigon z retrogradnim Saturnom, tako da se mnogi odločijo za skupno življenje. Čeprav je druga stran že nekaj časa razmišljala o tem in se še zdaj boji, da se bo odrekla svobodi, bo na koncu vseeno popustila. Nekatere stvari bodo zgrajene na sodobnejši način, drugače od tradicionalnih načel. Novi odnos imajo veliko možnost, da trajajo.



Ponedeljek je, dan Lune. Zdaj skuša počivati, spati, meditirati in se pripraviti na nov dan in nov teden.

