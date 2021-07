Astrologinja pravi, da danes ni čas za razčiščevanje družinskih odnosov

Končno se lahko malo sprostimo in se tako pogovorimo iz srca. Luna je v znamenju Dvojčkov, zato besede prihajajo same od sebe, pomembno je komunicirati, četudi le, da nekaj povemo. Čeprav jutro lahko vnese malo zmede, ker je preveč preobsežnih informacij, kar povečuje sam Jupiter. Mogoče ravno tisti občutek potrebe, da mora biti še več, še večji dokaz, in to samo sproži nekaj notranjega dvoma in dvoma vase.



Ne bo vas preveč zavedlo, medtem ko je Merkur še vedno v natančnem kvadratu z Neptunom, ki je retrograden v znamenju Rib. To je že nekoliko večja težava v pogovoru, v vsakem dogovoru, saj bo vse razumljeno napačno in brez pravega izida. To so previsoka pričakovanja, razne izmišljotine in potegavščine drugih, tu so velike laži, neresnice. Da o novem nakupu niti ne govorimo, kajti šele kasneje se bodo videle napake ali pa preprosto ni bilo cene za plačano. Težava je pri otrocih, z vodo in pri vseh vrstah prometa, povezanih z vodo. Izguba dokumentov, povečanje kraje avtomobila, vseh vrst papirjev.



Danes ni čas za razčiščevanje kakršnih koli družinskih odnosov, saj vas bo vsaka dodatna laž samo še bolj prizadela. Danes je zato najbolje preskočiti kakršen koli dogovor, saj bo šele jutri razvidno, da ni pravi. To je tudi nekaj spominov, ki so se zgodili 22. maja, 5. junija in 6. julija. Če ste takrat nekaj načrtovali, se dogovarjali in vam ni uspelo, lahko šele zdaj obnovite pogovore na to temo in privedete do čiščenja vsega tega. Torej je čas za popravilo tistega, kar še ni bilo povedano, a tudi zdaj bi moralo biti veliko previdnosti in pozornosti, saj bo spet nekaj ostalo zavito v meglo, v tančico neresnice in odprtosti.



Bodite najbolj iskreni do sebe, do svoje globoke duše, bodite mirni in ne popravljajte laži in prevar, ne povzročajte avtoimunskih težav.



Naj bo to dan z Marsom, ki v sredini zasije na kraljevsko stopnjo Leva, naj bo to podvig, stvaritev, nekaj lepega, kar vam bo prineslo priznanje, aplavz, veličino. Njegov dispozitor Sonce ga podpira, daje mu dodaten lesk in zato je treba to veličino deliti z drugimi, brez sebičnosti in arogance.

