Astrologinja: Povežite se in obnovite nekatere družinske odnose

Luna je še vedno v znamenju Tehtnice, kjer so vsi poudarki na vseh vrstah odnosov, predvsem na čustvenih in partnerskih. Od samega jutra je v čudovitem trigonu z retro Saturnom, ki duši daje varnost, stabilnost in mir. Kot da gre vse po načrtih in počasi brez pospeševanja in brez stresa. Podpora se vedno najde, če potrebuješ nekoga, ki ima za seboj že modrost, izkušnje in leta. Kljub temu pa je nekaj stvari, ki jih je treba sprejeti le s tem, kar nam služi, kar nam prinaša blaginjo in učenje od starega v korist novega. Zato je dobro danes doseči dogovore, vendar naj bodo ti najprej sami s seboj. Ker je navsezadnje Saturn razbremenjen iz kvadrata z Uranom, se počasi umiri od vsega napetega in najbolje je, da se vse to zgodi s tišino, z mirom ali meditacijo. Še posebej, ker planet Jupiter, vsa modrost, znanje, vera in plemenitost v njegovem domu Ribe, počasi stoji in se pripravlja na premik nazaj. Prišel je v znamenju Rib, da nas popelje nazaj v stare čase in nam samo pokaže, da še vedno obstajajo lepota, resnica, uživanje. Ta guru nas uči, da se obrnemo vase in na najboljši mogoč način uporabimo svojo intuicijo, vero in resnico. Iščimo in odpirajmo svoj namen, odpirajmo nekaj, česar se niti ne zavedamo, da imamo v sebi.



Okoli 14.30 do 16.30 bo Luna naredila čudovit trigon iz znaka Tehtnice z retrogradnim Merkurjem iz znamenja Dvojčkov, hkrati pa je to velik zračni trigon s Saturnom. Obnovite stare povezave, poiščite in povežite se s starimi prijatelji, naredite nepozabno druženje. Obnovite stare spomine, dovolite, da vas ponesejo tiste lahke komunikacije, in se prepustite užitku. Obnovite stara poslovna sodelovanja ali celo službe.



Sonce potrebuje manj kot dva dni, da v nekaj sekundah počasi zmanjša našo dnevno svetlobo. Še vedno je v dvojčkih in njegov dispozitor Merkur vas prosi, da se povežete in obnovite nekatere družinske odnose, ki so nedokončani. Naredite to zdaj, ker je vse pravočasno podprto in dobro popravlja vse napake besed, ki so bile nekoč izrečene.



Pa vendar je sobota dan počitka, dan, ki ga boste posvetili sebi s počitkom, z meditacijo, s sprostitvijo.



