Astrologinja: Pomirite se in prepustite, da vas vodijo notranji občutki

Njena Duša je tam v največjem udobju, počuti se varno, zaščiteno, ničesar ji ne manjka. A obstaja Uran, ki živi za danes, za zdaj, za trenutek, za vse, kar ga sploh ne veže, kar mu daje neomejeno svobodo, neodvisnost. Noče biti obremenjen z nobeno materialno stvarjo, kakršno koli nepremičnino, s kakršnim koli odnosom, poroko. Želi si svobode, ki mu je najljubša in zanj največja v življenju. Tu želi poučevati in pokazati duši, da je lepše živeti, če nisi obremenjen s čimer koli, kar te veže, blokira, ti ne omogoča svobodnega življenja. Ali bo duša zmožna razumeti, ali bo zanjo stres, živčnost, napeto stanje? Še huje je, ko mora z nekom deliti, dajati in je na vse to tako močno navezana (in na koncu nihče ničesar ne odnese). Rojeni smo na planetu Zemlja, kjer vse vidimo skozi materialno plat, bogatenje, ustvarjanje presežka vseh. Sprostite se, ne ustvarjajte si stresa, ne obremenjujte se z ničimer, kar se je izgubilo, izginilo zaradi nečesa narejenega ali samo zato, da odprete prostor za nekaj novega, drugačnega, lepšega. Tako lahko danes kdo živi brez mobilnega telefona, interneta – novosti morajo biti (v resnici mislim, da ni življenjsko ogrožen).



In tako naprej, naleti na Saturna, ki je v svojem domu, retro in ki jo takoj kritizira, prestraši, kako je lahko vse to tako enostavno pustila. Kako bo živel brez vsega, v prihodnosti. Da je najpomembneje nekaj imeti, držati se tradicije, držati se starega, če ga ni več, ne izgubiti tistega, kar je že tam. In tako naša duša, ločeni občutki padejo v kaos, tako da se ne razumejo, padejo v strahove, skrbi, depresije. In zakaj, zakaj?



Pomirite se, prepustite se, da vas vodijo notranji občutki, intuicija, vizualizacija, nikoli niso na napačni poti. Preprosto jim morate slediti in edino, kar od vas zahteva, je mir in samo mir v nas samih, da bi dobili pravi odgovor.



Začetek tedna je, ponedeljek, Lunin dan. Prepustite se lepim občutkom.

