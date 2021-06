Astrologinja Lenka: Pazite na dve obdobji v dnevu

Luna začne prehajati v tišino, mir, v svojo balzamično fazo. Že od zgodnjega jutra je v objemu z Neptunom, ki duši prinaša težko pričakovani notranji počitek. Gre za globoko sprostitev, povezanost s seboj in prepuščanje. Ne bojte se svojih čustev, prepustite se domišljiji, vizualizaciji, zaupanju, samo duša naj bo napolnjena z mirom in tišino. Med 11. in 13. uro, ko naredi trigon s Plutonom iz znamenja Kozoroga, obnovite svojo energijo, se preobrazite, zavrzite negativne stvari in se odprite za novo. Sprejmite, kar je, in pojdite naprej, ker gre za očiščenje in resnico.



Čeprav je Mars planet akcije, energije, tudi nizkih strasti, si ne dovolite prizadeti koga in se spuščati v brezplodne razprave. Okoli 16. do 18. ure mu bo pomagala Luna, duša, ki ga bo razumela, mu pomagala, ga umirila in naredila kaj koristnega. Če ga je kdaj po nepotrebnem in nepremišljeno aktivirala, je čas, da se mu odkupi ali vsaj kaj popravi. Vse je na prelomnici in v prehodu, tudi če se zdi, da ni časa, se moramo zdaj pred mrkom pomiriti.



Okoli 21. ure Luna preide v znamenje Dvojčkov. Čeprav sta tu njena narava in ozračje popolnoma drugačni, zdaj miruje. Mogoče jo bo na samem začetku Jupiter potegnil v pretiravanje. Ne dovolite, da vas povleče v nočno življenje. Njen dispozitor je retrograden in počasi vstopi v izdih, svojo tišino.



Čez dva dni bo Sončev mrk, kar pomeni odprtje vsega globoko nezavednega v sebi. Ali smo se pripravljeni spoprijeti z vsem, kar se nam odpre?

