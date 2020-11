Astrologinja: Mrk se dogaja samo zato, da bi razčistil stvari

Ob 10.29 in 32 sekund je Lunin mrk. Luna in Sonce sta si popolnoma nasproti, torej v opoziciji, in takrat so čustva in želje, duša in duh popolnoma na svoji strani. In le Lunin mrk ima večji učinek na čustveni ravni na vse vrste odnosov, zato je zelo pomembno, v katerem delu naše natalne karte se zgodi in kateri planet aktivira.



Mrk je na 8. stopnji znamenja Dvojčka, sami Dvojčki pa so povezani s komunikacijo, z govorom, s povezavo na racionalni ravni. Kdor je imel kaj opraviti z dvojčkoma, ve, o čem govorim. To so informacije z vseh strani, ne glede na to, ali ne zapiramo ust ali nam kdo drug polni ušesa z različnimi pretiranimi informacijami. Ampak to je hrana za Dvojčka, so zasvojeni z njo in ne morejo živeti brez besed. V tem digitalnem času smo povezani v poslu, izobraževanju, edukaciji, vendar smo postali zasvojeni tudi s samim internetnim svetom.



Nonstop dobimo različne informacije, nekdo nas prestraši, nekdo nas spodbuja, nekdo govori tako ali drugače. Vsi smo zmedeni, kot da iz tega nimamo pravega izhoda. Toda ta mrk se dogaja samo zato, da bi razčistil stvari.



Mrk, ki se je zgodil 26. decembra 2019, je začel ves ta kaos, ki ga imamo skozi vse leto, takrat je bil Saturn v svojem domu na 20 stopinjah Kozoroga, ki je prinesel skrbi, strahove, bolezni, vse vrste omejitev. In ta mrk je zdaj z ASC na 20 stopinjah Kozoroga, točno tam, kjer je bil lani Saturn in Saturn je tisti, ki predstavlja čas, življenjsko mejo, do takrat, ko nekaj traja, ko se ustavi. In to nam pove, da se ta enoletni cikel počasi zapira. Čeprav nič ne bo več kot nekoč, ampak počasi prihajamo do pravih informacij.



Luna v tem mrku je v konjunkciji s Severnim vozliščem daje možnost novega načina razmišljanja, novih informacij, novega odkritja, ki se bo pojavilo 14. decembra z novim Sončevim mrkom. Vsaka 8. stopnja zahteva veliko preobrazbo, regeneracijo, odpuščanje vsega, kar je bilo. In še posebej, ker je dispozitor te Lune Merkur v Škorpijonu in to je Lunin pad. In Merkurjeve besede in Lunina duša so tu zelo brutalne, težke, strupene, zato moramo biti previdni, da s svojimi mislimi in besedami nikogar ne poškodujemo, da ne povzročimo bolečine, saj se nam to vrne šele kasneje.



In Luna je v sekstilu s Saturnom in to so stvari, ki jih moramo zapustiti, spremeniti, očistiti in doseči trda tla za prihodnost. Merkur predstavlja naše besede, komunikacijo, grlo, vrat, ščitnico, živčni sistem, živce ... in zdaj moramo z besedami to očistiti, da se razstrupimo, ne da bi se vmešavali, da smo samo prisotni ali bolje, da molčimo.



Luna je v sekstilu s Kironom in to nam daje priložnost, da s svojimi besedami in informacijami pomagamo očistiti in ozdraviti ne samo sebe, temveč tudi druge. Zelo pomembno je, da v tem obdobju izvajamo mentalno in čustveno higieno, saj slabe misli in besede vodijo do onesnaženja in bolezni v telesu. Ta mrk ima vpliv do naslednjega, ki se bo zgodil 26. maja 2021.