Astrologinja Lenka: Zvečer se umirite z meditacijo, samoto, čajem ...

Luna se je, kot kaže, potrudila, da nam prinese toliko pestrosti, ne samo na fizični, temveč predvsem na čustveni ravni.

In tako je že od jutra v sekstilu z Uranom, kot bi dobila krila in poletela, imela milijon idej, načrtov, služb. Tista nora energija, ki bi rada vse opravila na hitro, a je Luna za marsikaj preveč čustvena in preobčutljiva. Kmalu je tu Venera, ki ji da vedeti, da brez večjih popravkov v partnerskih odnosih, lepoti, estetiki in celo harmoničnem predznaku ne gre naprej. Tisto notranje nezadovoljstvo, ki se bo pojavilo, da tega nismo vredni, da ni vse tako, kot si po naših čustvih želimo, je najbolje, da se ne spuščamo v večje čustvene razprave. Kajti takoj za njim se bo vmešalo tudi Sonce in šele takrat bo prišlo do disharmonije med samimi željami, hotenji in čustvi. Želimo eno, delamo pa drugo ali pa se pojavijo okoliščine in se pojavijo takšne priložnosti, da brez njih ne moremo izpolniti želenega. Da o nesoglasjih in različnih pogledih v samem partnerstvu niti ne govorimo.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Šele v večernih urah se bomo lahko čustveno zbrali, ko bomo uspeli najti mir v Duši, mir s seboj. Takrat se je dobro umiriti s čajem, z meditacijo, z malo samote, samo, da se »vrnemo in se zberemo«, malo okrepimo in umirimo svojo Dušo.

Danes je na nebu čudovit trigon med Soncem v tehtnici in Marsom v dvojčkih. To je velik uspeh, veliko trdo delo, velika energija in volja, ki zmore vse. In to hitro, natančno in z velikim užitkom. Dan, ki ga zapolnimo z zelo spretnim in ustvarjalnim delom, karkoli nam pade pod roke. Dobro je tudi za poslovni uspeh. To je drzen, ambiciozen, vzdržljiv vidik, ki odpira številne poslovne priložnosti, ne glede na to, ali ste o tem razmišljali ali ne.

Danes je ponedeljek, lunin dan, on pa je čustveno razigrana, od vznesenosti do kritike. Na čustveni ravni se bo dvigovala in padala, a to je Rak in kraj, kjer so čustva vedno v ospredju. Zato je najbolje, da se distancirate od vsega in se posvetite izključno sebi in svojim čustvenim potrebam. Tako se boste izognili kritikam, nezadovoljstvu ali še huje, iz svoje Duše izvabili najtežja čustva.