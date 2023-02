Astrologinja Lenka: Zvečer bo vzdušje boljše, prej pa ...

Po mlaju je Luna še vedno v znamenju rib, polna čustev, občutljivosti, nežnosti, predanosti. Niti si še ni opomogla od včerajšnjega dne, pa jo je že ob zori Uran s prelepim aspektom še bolj prebudil in ji dal veliko lepih, zanimivih in novih idej. A že od jutra jo čaka Mars, ki je v znamenju dvojčkov, ki si še ni opomogel od retrogradnosti in ni dosegel svojega pravega cilja. To je položaj, ki zelo hitro prinese užaloščenost ženske, pa tudi nesporazume v partnerskih odnosih ali z otroki, saj je problem v tem, da ni časa za zelo umirjeno in nežno razlago. Ta hitrost nehote povzroča prepire, ki pa tej Luni in njeni subtilni Duši niso preveč všeč.

Še posebej, ker se je od včeraj v znamenje ovna preselila tudi Venera in bo tam ostala do 16. marca.

Ta ognjevita in hitra energija, ki izžareva svojo odprtost in neposrednost, nima časa čakati na karkoli. Skoči v odnose, skoči v nove projekte, a koliko navdiha in vztrajnosti bo imela, da vse to obdrži in dokonča?

In Merkur, vladar našega uma, razmišljanja, misli in komunikacije, je zdaj v znamenju Vodnarja, ves iskren, odprt, z veliko novimi in predrznimi idejami, s svojim genialnim umom, morda pretirava s svojimi koncepti in svojo trmo. Ne posluša in se ne strinja z drugimi. Ker mu kvadrat z Uranom iz znamenja bika in njegova notranja živčnost ne da miru, da bi se ustavil, se malo posvetoval, slišal drugo stran, gre z mislijo, da so njegove besede najbolj modre. Vendar temu umu ne gre očitati njegove genialnosti, izvirnosti, ampak se je treba ustaviti in prisluhniti tudi drugi strani. Danes so posli končani prej kot začeti, zato je treba imeti veliko potrpljenja ali pa jih preprosto preložiti za kakšen dan.

Zvečer bo vzdušje veliko boljše, saj bo Neptun marsikoga popeljal v spanec, pa naj bo ta v spanju ali v resnici, veliko sprostitve, kar je fenomenalno ob meditaciji ali ob kozarcu vina. Sprostite se, vendar zmerno.

Danes je torek, Marsov dan, on pa se še vedno bori sam s seboj, da bi se bolje odločil. Ne bodite obzirni samo do sebe, ampak tudi do drugih.