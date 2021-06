Astrologinja Lenka: Znebite se zamer in ljubosumja

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Jutro prihaja z Luno v sekstilu z Neptunom iz znamenja Rib. Čeprav je tu duša utesnjena, se vseeno prepustimo Neptunovim iluzijam. Med 9.00 in 11.00 se Luna približuje Plutonu, kot da gre v brezno, v čiščenje nekaterih starodavnih trpljenj in bolečin. Odpustite vse žalitve, poškodbe, bolečine, vse, kar vam je kdo povzročil, in razširite dušo.Znebite se vseh zamer, ljubosumja in prizadetosti, vse to sprejmite kot del sebe in poskušajte iti naprej s čim več svetlobe v globine podzemlja.Luna bo od 14.00 do 16.00 delala opozicijo Veneri iz Raka. Zlasti pri ženskah utegne biti nekaj čustvenega nezadovoljstva. Toda koliko so k temu prispevale same, dovolile, da jih drugi ne spoštujejo ali cenijo? Vse kaže na spremembo številnih stvari v življenju, ne samo v ljubezni. Na to bo vplivala Luna, ki bo približno po 16. uri prešla v znamenje Vodnarja in se iznebila dela bremena, čeprav je Saturn še vedno nekje in jo lahko blokira.A dan bo zaznamovala Venera, ki je na koncu znamenja Raka. Dala nam je ljubezen, se predala svoji družini in na koncu doživela izdajo ali zavrnitev. Toda zdaj ni čas za samopomilovanje, jutri bo vzdušje vseeno drugačno. Sobota, Saturnov dan, na 12 stopinji, je retrograden. Če kaj načrtujete s prijatelji in vam ne gre najbolje, če vidite, da niso iskreni, se obrnite in se posvetite sebi.