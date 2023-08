Astrologinja Lenka: Znebite se vseh nepotrebnih in starih spominov, čustev, ljudi, in ustvarite prostor za nove

Luna je danes vzšla v znamenju Tehtnice, na stopinji Saturnove egzaltacije. Kot da bi nas spomnila, kaj je tisto, kar je treba še realizirati, oblikovati in je povezano s čustvenimi in partnerskimi odnosi. Včasih je iz nekaterih razlogov potreba po uresničitvi tega. Ker Saturn je vedno za tradicijo in za tisto, kar se imenuje dom in družina.

In tako Luna vstopi v konjunkcijo z Južnim vozlom in prav on opominja Dušo, da je nekaj ostalo v preteklosti, da je nekaj globoko potlačeno in se iz nekega razloga ne zaveda, ker zagotovo boli, ali celo prinese nekaj sramote in stigme osebi. Vse je tako globoko, a včasih je treba to pogledati, se s tem soočiti, še posebej, ker je dispozitor te Lune retrogradna Venera, ki zdaj išče očiščenje vsega, kar je ostalo v naši duši in našem telesu. Prej ko se človek znebi vseh nepotrebnih in starih spominov, čustev, ljudi, prej si bo ustvaril nov prostor za nove in boljše občutke ter prihod boljših ljudi v svoje življenje.

In tako Duša, vsa v nekih spominih na to, kaj je počela, kaj je zamujala, se boji, da ne bo šlo mimo nje, vstopi v še en ne preveč prijeten spomin. Ko bo srečala Plutona, jo bo spomnil, da forma in oblika nista samo zato, da ustvariš odnos, samo da ga imaš, ampak mora biti resničen. Če človek ni pošten do sebe, vse do dna srca, ga bo to ustavilo in mu povzročilo še več težav in spominov, kaj bi lahko naredil, a ni. Zato je najbolje, da takrat vse sprostiš, prekineš vse, kar Duši na začetku ni bilo za in popolnoma sprostiš nekaj svojega življenja, ki je ustrezen zanjo. Z južnim vozlom in Plutonom običajno začnemo odnos, ki ga že poznamo, s katerim smo bili že v življenju, zdaj pa je to srečanje namenjeno poravnanju računov. A čigavih?

Danes je ponedeljek, lunin dan, ona pa je še vedno osredotočena na vsa partnerska in poslovna čustva. Ko izstopi iz kvadrata s Plutonom, jo Sonce pričaka v sekstilu in od osebe zahteva, naj se ustavi in ​​razmisli, kdo je, kaj jo žene, kakšne so njene želje, prioritete. Človeku daje moč, voljo, moč, da lažje in s podporo izstopi iz vsega in se najde v pravi luči.