Astrologinja Lenka: Znebimo se negativnih čustev

Preden bo Luna končala svojo pot v znamenju Kozoroga, se bo srečala z velikimi malefiki, kjer lahko zavestno ali nezavedno aktivira največje eksplozije. Ker njeno prebujanje z Neptunom in to, kar ima v glavi in v svojih mislih, da z lahkoto prenese to težo. Lepo bi bilo, da bi Duša ostala v svoji tišini, brez nekih reakcij, brez neke obsodbe ali kritike. Le tako lahko gre tako, kot je šla, sicer bo to vodilo v popoln razpad.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Nadaljevala bo svojo pot do Venere in to žensko nezadovoljno načelo v vseh nas prebudi občutek krivde, bede, bede, nezadovoljstva, nespoštovanja, nespoštovanja, zapuščenosti, sence, ki so jo prejeli od rojstva. Ves ta občutek prinese v njen podzavestni del, kjer nezavedno poskuša najti pravico, najti krivca. In to je zdaj v konjunkciji z Marsom, ki gre kot največji general in zmaga vnaprej, preden gre v vojno. In zdaj se ena nezadovoljna Duša upa boriti, da dokaže, kdo je kdo. Samo še dodatno bo prizadeta, dodatno ponižana, razvrednotena na vseh področjih, a se bo lahko umirila ali šla naprej polna jeze in besa.

In tako med 14. in 16. uro, ko pride v konjunkcijo s Plutonom, kaj bo iz te Duše izšlo iz tega spomina, ali je to samo sovraštvo, maščevanje, ljubosumje, vsa negativnost, ki se je nabirala tako dolgo, ker tukaj ni samo karma osebe, ampak vsa ženska genetika. Ali si bo dovolila iti v še večje trpljenje, trpljenje, muke in osamljenost ali je najbolje sprejeti, da je to del nje, in da lahko zdaj gre naprej, je trenutek, da sprejme vse, kar je samo njen spomin , odpustiti in poslati čim več ljubezni in samo ljubezni. Objemi se, objemi vse okoli sebe, saj ta stisk pomeni veliko, včasih več kot le besede topline in nežnosti.

Danes je nedelja, dan Sonca in je v znamenju rib, osvetljuje vse globine, osvetljuje vsa težka čustva, da jih sprosti, da se znebi vseh negativnih nakopičenih čustev, da prejme več ljubezni in celo več poslati vsem na svetu, srečo, sanje, mir in samo mir.