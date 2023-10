Astrologinja Lenka: Zna si zapomniti besedo, ki se je bo spominjal tudi čez 100 let

Današnji dan je poln aspektov in različnih dogodkov, kjer lahko vsak začuti vsaj nekaj od enega planeta ali njegovega delovanja.

Dan je napočil z Luno na zadnji stopinji znamenja kozoroga, da bi okoli 8. ure prešla v znamenje vodnarja. Takoj je popolnoma drugačna atmosfera, potreba po različnih stvareh, kjer je svoboda neomejena in kjer so ideje drzne, izvirne in nove. Ta svoboda in nove perspektive lahko vodijo do trka v načinu razmišljanja že od jutranjih ur. Kvadrat z Merkurjem bo skušal ohraniti nekaj novih idej, ne da bi jih takoj delil in raztrosil po svetu, ampak jih shranil do realizacije.

Zvečer kvadrira Mars iz znamenja škorpijona, ki je v svojem domu, močan, močan z veliko ostrine in še večjo osredotočenostjo na to, kar počne. Vsaka pretirana potreba po neodvisnosti ali kakšna nenadna sprememba temu Marsu ne bo ugajala in hitro bo prišlo do prepirov in nervoze. Mars tudi tukaj želi nekatere stvari zadržati zase in jih ne deliti takoj z drugimi.

Od danes do 10. novembra bo Merkur bival v znamenju škorpijona, znamenju globine, odgovornosti za vsako izrečeno besedo. Rad ima dogovor, rad se čim bolj posveti, ni površen in ni eden tistih, ki govorijo v prazno ali pa morajo samo nekaj povedati. Je bolj molčeč, a ko pove svojo besedo ima težo in spoštovanje. Je zelo zamerljiv, posesiven in maščevalen. Zna si zapomniti besedo, ki se je bo spominjal tudi čez 100 let in nikoli ne pozabi, kaj mu je nekdo naredil. Takoj gre v trigon s Saturnom, da sklene trden in trajen dogovor in obljubi, da bo tako šel naprej.

Astrološka karta.

Hkrati iz znamenja Device Venera, ki tu prebiva, naredi svoj trigon z Rx Jupitrom iz znamenja Bika. Spomnila se je svojih treh kvadratov iz znamenja leva, ko jih je naredila, ko je bila v retrogradnem gibanju, v čem in kje je vse pretiravala in pričakovala nekaj več, pa ji ni uspelo. Tu je bolj zadržana, nima takšnega apetita, kot v znamenju leva, a tudi nerada se razkazuje in zapravlja za razno razkošje. Tukaj zna celo varčevati pri marsičem in hoče vsega v majhnih količinah. Ko pa so v zemeljskih znamenjih, je vedno prisoten pečat na kakšnih materialnih stvareh, vendar počasi brez velikih hitrosti.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je doseglo zadnjo stopinjo znamenja Tehtnice. Samo še malo, da se osvetlijo nekateri odnosi, da se malo bolj vidi, kaj ni ok, da se to popravi ali preprosto konča, ker nima toliko moči, da bi se boril, bo raje prepustil odločanje drugim, in ali bo vse to prav in kako hoče? Je pa na zadnji stopnji, zato bo raje pustil nerazrešeno, samo da se ne zaplete v vse težave.