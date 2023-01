Astrologinja Lenka: Zmernost je nujna, ne pretiravajte

Kako takoj začutiti popolnoma novo in navdušujočo energijo v znamenju ovna. Ne samo, da se Luna tu mudi in sprejema hitre odločitve, tudi samo razpoloženje je drugačno. Včerajšnja pozitivna vibracija in energija, ki nam daje ogromno priložnosti, se nadaljuje tudi danes. Konjunkcijo Lune in Jupitra je čutiti že od jutra. Ta aspekt daje razširjenost, obilje, srečo v vseh podporah. In najbolje se počuti v osebi, ki izžareva optimizem, vero, veselje in lepoto. Vse v življenju vidi, obdana je le z lepimi stvarmi. To je tudi vidik, kjer človek nikoli ne izgubi upanja, namen ustvarjanja, kjer vedno najde izhod iz vsake težke situacije.

In prav svetloba in podpora Sonca je prisotna, kar dodatno daje še več nenadne in popolnoma nove ustvarjalnosti, ki jo je mogoče zlahka realizirati.

Če vam uspe ohraniti ta trenutek optimizma v telesu, se boste ves dan dobro počutili.

Tako ogenj iz Ovna poveča energijo Lune in preide v sekstil z vladarjem tega znamenja. Kakšna odločitev in drznost, pogum, da se podaš v vsako življenjsko avanturo, kjer te ne bodo podpirali le drugi, ampak predvsem lastna volja in želja. Odličen čas, da končno premaknete veliko naprej. Čeprav je Mars še vedno v njegovi senci, ni odveč spomniti, da ne smete pretiravati z vsem. Ker vas današnja energija, predvsem Jupiter, lahko potegne, da v vsem malce pretiravate, je zmernost nujna, a to velja takrat, ko so naše želje večje od naših zmožnosti.

Okrog 16. ure bo Luna naredila kvadrat z Merkurjem, ki je prav tako še vedno v svoji senci, kot da še nima moči, da bi pravilno in realno prinašal odločbe. Lahko pride do zmede, nesporazumov ali nesporazumov glede novega in starega. Kajti tu je tudi Chiron, ki Luno spominja na čustva, na težave, ki nastanejo prav zaradi napačno izgovorjene besede, predvsem pa na tiste, ko poskušamo z besedami vzdrževati že zdavnaj podrto idejo. Nujen je mir in tišina ali kakšna ne tako čustvena in hitra reakcija, saj lahko ta ovnovski ogenj samo še bolj podžgete.

Planet lepote, ljubezni, harmonije in vseh odnosov, Venera, je končno prišla do konca znamenja Vodnarja. Tista 29. stopinja ne daje najboljših možnosti za aktiviranje vsega, kar je v simboliki same Venere. Torej je to prej konec kot začetek razmerja ali navsezadnje začetek skrivnega in prikritega razmerja …

Danes je četrtek, dan Jupitra, ki vlada v znamenju Ovna. Podpirata ga tako Luna kot Sonce, zato takšna sreča, svetloba, vera, želja, daje človeku moč in moč, da naredi vse, le da ne odlaša in čaka. Ker ima znamenje oven vse, kar je drzno, pogumno in takojšnje, le tako lahko uživa in je srečen. Njegov moto je: Takoj in zdaj.