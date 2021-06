Astrologinja Lenka: Živimo največjo resničnost, ki obstaja

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Luna gre počasi v objem Venere v znamenju Raka. Ker obstajajo nežnost, senzibilnost, toplina, lepota, občutljivost in ljubezen, danes vse to pokažite neomejeno vsakemu živemu bitju, posvetite se sebi, drugim in domu ter naredite kaj ustvarjalnega in lepega. Posvetite se ustvarjanju glasbe, plesu, risanju ... Drugim podarjajte različna darila, vendar ne pozabite nase. Sekstil z Uranom zahteva več raznolikosti, premagovanje stereotipov, spreminjanje navad in odnosov v družini in družbi nasploh. Luna je v kvadratu s Kironom, zato želimo ozavestiti svojo bolečino, to, kar nas že leta muči, in jo ozdravimo.Venera iz znamenja Raka na 12. stopnji zna skriti nekatere stvari v domu in družini, saj je tudi ona v kvadratu s Kironom. Ali lahko storimo še večjo škodo, kot če lažemo, varamo in skrivamo še pred seboj? Nič ne boli bolj kot krivda, ko si očitamo nekaj, kar smo si dovolili. Zato Uran zdaj prosi Venero, da se odpre in zaživi največjo resničnost, ki obstaja. Na ta način niste osvobojeni le od drugih, ampak tudi od sebe in lahko vzletite. In ta svoboda nima cene.Bodite odprti, pošteni in sebi zvesti, saj boste le tako prejeli vso ljubezen tega sveta, vse spoštovanje in pravo resničnost. Ker ko je popolna svoboda, se v življenju največ doseže, ustvari in da. Energije so šele na začetku znamenja Leva in ta vzame toploto, ki se izrazi v mesecu. Vseeno so naše besede zatemnjene, skrivnostne, vračajo nas v starodavno preteklost in v glavi povzročajo more. Z umiritvijo in pogovorom s samim seboj boste razjasnili vse te stvari.Sobota je Saturnov dan in zahteva resnost, ambicioznost in odgovornost, zato poiščite vse odgovore, ti ležijo v vas, ne v drugih.