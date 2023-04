Astrologinja Lenka: Zgodili se bodo nepričakovani dogodki

Luna v znamenju vodnarja počasi prehaja v padajočo fazo, ko bo 20. aprila nastal mlaj ali sončni mrk. Izhaja iz napetega aspekta s svojim dispozitorjem Uranom, čeprav tu podpira vso svojo norost in popolno ekscentričnost in drugačnost. Mogoče je komu to pretiravanje nesprejemljivo, ampak tak vpliv ima Uran in tak je vodnar. Zgodili se bodo nepričakovani dogodki, na katere se bodo morali odzvati. Na posamezniku pa je, kako bo vse to sprejel.

Naprej bo Luna v lepem aspektu z Jupitrom iz znamenja Ovna, ki zna zelo dobro sprejeti in objeti Dušo, ko ji je težko in ji dati izhod iz vsega. Ker se tukaj olajša, dobi zagon za kaj novega in nepričakovanega. Šele sedaj lahko pride do izraza vse, kar znamenje vodnarja ponuja - to je popolna svoboda, neodvisnost, z veliko novih naprednih idej in upanjem, da jih narediš tako, kot si Duša zdaj želi. Le tukaj zna izstopiti iz nekaterih starih vzorcev in se odpreti novim potem.

Takoj za Jupitrom bo v aspektu s Soncem, ki Dušo podpira v vseh pogledih, daje kreacijam in volji moč, da se dokazuje in ustvarja več. Sonce je v svoji višini in znamenju Ovna, kar pomeni, da hoče vse takoj in zdaj.

Venera je na izhodu iz napetega aspekta s Saturnom, ki, četudi ji je pustil kakšno drobno krivdo ali brazgotino na Duši, se tu zna hitro pobrati in nadaljevati svojo pot v znamenju Dvojčkov, kot ji ustreza.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju rib. Uči nas, kako najti svojo notranjost, svoj notranji mir in skozi to rešiti vse. Da raziščemo, kdo smo v resnici, in od tam začnemo živeti s svojimi pravimi potrebami.