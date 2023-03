Astrologinja Lenka: Ženske, ne prevzemajte nase moških opravil

Luna je še vedno v znamenju Tehtnice, vendar je vedno nekaj, zaradi česar je v tem znamenju nezadovoljna ali ni po njenih merilih. Že od jutra je v opoziciji s svojo dispozitorko Venero, ki je v znamenju Ovna zase v ne preveč dobrem položaju. Kako združiti to neposredno in energijsko potrebo z drugo, da bo vse potekalo na najboljši možni način? Treba se je držati nazaj in ne vmešavati preveč. Ta odnos je še posebej pomemben med bližnjimi, mamo, sestro, prijateljem. Že majhna malenkost ali različni občutki o nečem vodijo v nesoglasja.

A vseeno so to malenkosti, ki se zelo hitro popravijo, saj Venera preko svojega dispozitorja Marsa ali pa preko neke čisto druge osebe popravi celotno situacijo. Še bolje, energijo je mogoče usmeriti v marsikaj, hkrati pa sprožiti številna dejanja, ki jih je sprožil prav ta nesporazum. Mars je tukaj zelo spreten, iznajdljiv, inteligenten in nima veliko časa za čakanje. Ta situacija je torej prišla prav za dokončanje marsičesa. Je pa v človeškem znamenju, kjer lahko besede hitreje izreče in hitro užali drugega človeka.

Ponoči bo Luna prišla v kvadrat s Plutonom in zna pritegniti zelo zahtevne težave, povezane s partnerskimi odnosi. In ker se dogaja ponoči, je najbolje ta dogodek prespati. Se pa zato lahko pojavijo slabe sanje, ki so povezane z našimi predniki, ki so na drugi strani. Torej, če imate nočno moro v glavi, ko vstanete, vas muči neko čiščenje ali dolg, ki ga morate dokončati.

Danes je petek, Venerin dan, in je v znamenju izgnanstva. Poskuša prevzeti vse tiste sposobnosti za dosego svojih ciljev, ki jih ima nasprotni spol. In kdo potem koga ne spoštuje? Ženske same sebe, saj si marsikaj naložimo na hrbet, tudi to, ki pripada močnejšemu spolu. V tem znamenju je treba razviti več ženstvenosti, nežnosti in topline do sebe in drugih.