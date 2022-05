Astrologinja Lenka: Ženska je v kalupih, nima pravice izstopati in pokazati svojih atributov

Luna se bliža koncu znamenja Kozoroga, veliko je dela in trpljenja. Počasi se odpravlja na Pluton, da malo prečisti svoja čustva. Pomembno je, da si zapomni delo in muke, ki si jih človek ustvari, in ima občutek, da ga vsi izkoriščajo. Če pride do tega, se v tistem trenutku aktivirajo jeza, ljubosumje in sovraštvo, ki so se zadrževale globoko v človeku. Potrebni so mir, tišina in popolno odpuščanje. Le tako ne bo prihajalo do raznih zapletov, nesporazumov in negativne energije se ne bo širila.

Luna okoli 14. ure prehaja v znamenje Vodnarja, kjer je najpomembnejša svoboda, predvsem pa svoboda in neskončnost duše, da lahko počne, kar hoče in zmore. In lahko naredi veliko, potrebna sta le red in odgovornost. Sonce je v znamenju Bika na zadnji stopnji. Ne glede na to, koliko materialnih in finančnih koristi ustvarja, je bila vsa ta energija v tem znamenju pretežka in premočna. Še danes se Sonce počasi spreminja v znamenju Dvojčkov, da uživa in se igra kot otrok.

Danes je petek, dan Venere, in ona je v izgnanstvu na stopnji Saturnovega padca. Kakšni so občutki žensk, kakšne so njihove potrebe po dokazovanju v družbi, v kolektivu, pa vendar je vse obsojeno, razvrednoteno? Saturnova tradicija in konservativnost zahtevata, da je ženska v kalupih, da nima pravice izstopati in pokazati svojih atributov. A vrednotenje same sebe, vztrajanje pri osebnih stališčih in željah vse to spremeni. Bistvo vsega je biti srečen, zadovoljen, vesel in predvsem zdrav.