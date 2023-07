Astrologinja Lenka: Zelo hitro lahko pride do nezaželenih situacij

Luna je v znamenju device, a je bila že zgodaj zjutraj aktivirana opozicijska os Marsa iz istega znamenja in retrogradnega Saturna iz znamenja rib. To sta tako ali tako dva najbolj malefična in nevarna planeta. Ko ju Luna aktivira, zelo hitro pride do nezaželenih situacij, predvsem pa prinaša napetost, živčnost, prepire, kar lahko človeka zelo prizadene. Da ne govorimo o telesnih poškodbah, saj gre za oster predmet. In zdi se, da Saturn vse to še dodatno povzroči s spomini iz preteklosti in tako izvabi še težje situacije. V takem trenutku je potrebno biti zelo miren sam s seboj, brez strahov in napetih situacij. Še posebej pomembno je, da ste pozorni na svoje zdravje, težave z želodcem in hrano, s katero se prenajedate. Telo in prebavni trakt se bosta odzvala.

Šele zvečer bo Luna tvorila trigon z Jupitrom iz znamenja Bika. Zemeljska znamenja imajo vedno veliko potrebo vse materializirati, pridobiti več, Devica pa mora poskrbeti tudi za vse malenkosti. Čeprav je v lepem aspektu z Jupitrom, ga tu ne bo veliko, Devica je skromna in nezahtevna. Zadovoljna je tudi z majhnimi, le dani vsega preveč, saj ne ve, kaj bi s tem odvečnim.

Danes je petek, dan Venere, ki že nekaj časa stoji na 28. stopinji znamenja leva, kjer se bo 23. julija okoli 4. ure zjutraj obrnila retrogradno, njena retrogradnost pa bo trajala do 4. septembra. Venera, kot vladarica Bika in Tehtnice, že nekaj let vsebuje Urana, ki je v največjem zatonu in ima največjo rušilno moč ravno na planetu Zemlja. Vsa ta neurja, poplave, uničevanje vsega pred seboj so posledica njegove rušilne moči. In tu je Jupiter, ne glede na to, kako zaščitniški je, potrebuje več in še več, zato ta približek Uranu povzroči, da vse to le poveča. Glede na to, da Venera še nekaj dni miruje, se osredotočimo in vsaj delno popravimo te sivine v sebi na nekaj lepih stvari, ki nam jih ponuja znamenje leva. Pa naj gre za odhod na dopust, dobro družbo ali le mir, ki bo pomiril vaše telo.