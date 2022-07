Astrologinja Lenka: Zelo hitro lahko pademo v kakšno pretiravanje

Današnja poletna nedelja bo mirna, tudi Luna se je potrudila, da je danes brez težav, torej brez večjih aspektov. Konec koncev je v dvojčkih, tako da ji ne preostane drugega, kot da se umiri, brez dela, govorjenja in premikanja. Vse ji lahko vzameš, le besed ne. No, ta otroška nedolžnost, iskrenost in radovednost v njej ustvari lep in prijeten dan. S Kironom bo naredila le sekstil, a to so nekateri spomini, ki jih je uspela uravnotežiti ali vsaj ozavestiti s komunikacijo, pogovorom, dialogom.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

A danes so najlepši, najboljši in najsrečnejši planeti v kvadratu in nekakšnem razhajanju. In to sta planet ljubezni in harmonije Venera ter planet sreče in prijaznosti Jupiter. Mogoče je le to, da so njihovi trenutni pogledi drugačni, morda se trenutno trudijo najti ravnotežje med svojimi potrebami, lepoto, moralo ali preprosto užitkom. Zelo hitro lahko pademo v kakšno pretiravanje, pa naj gre za hrano, nakupovanje, samo načrtovanje prihodnosti. Tukaj ni omejitev, kako dolgo in koliko je dovolj. No, danes niti ni priporočljivo načrtovati nekaj velikega, opraviti nakup, dati več, kot je stvar sama vredna. To je lahko pretiravanje pri vseh oblikah hrane, predvsem pa pri sladkarijah. In včasih so problem pretirane želje, ki bi si jih duša želela, a jih težko uresniči in potem nastanejo razna razočaranja. Nekdo vam lahko danes veliko obljubi in ali bo to res izpolnil ali bodo to le prazne obljube. Na vas je, da se sami odločite, ali se vam splača, ali se odločite ali pustite za kakšen dan. Da ne bi samo ustvarjali pričakovanj in čakanja.

Danes je nedelja, dan sonca in pravzaprav je ves mesec pod njegovo oblastjo. Kaj je to kot naša notranja svetloba, naš ego, naše bistvo. Tako kot lahko sonce zaneti plamen in opeče s svojimi žarki, tako lahko človek s svojim egom najprej zasenči samega sebe in poniža druge. Zato potrebujemo veliko zavedanje ne samo o tem, kdo smo, ampak tudi o tem, kako in na kakšen način vidimo druge.