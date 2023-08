Astrologinja Lenka: Želje so prevelike, preveč pričakujemo od drugih

V dopoldanskem času bo naredila opozicijo z retrogradno Venero iz znamenja leva. Naše želje in možnosti niso usklajene, pa naj se še tako trudimo. Kajti Luna nadaljuje svojo pot in gre tako tudi v kvadrat z Jupitrom iz znamenja Bika.

Želje so prevelike, morda preveč pričakujemo od drugih, pa tudi oni od nas, zato je treba vse to pogledati in se ne spuščati v visoka pričakovanja in pretiravanja.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Planet Uran začne svojo retrogradno pot do 27. januarja 2024. Čeprav je to oddaljen planet, je edini, ki nas prebuja, nam daje različne novosti in nas sili k spremembam. In to je klic Vesolja, da naredimo spremembe, da sprostimo nekatere stvari, ki nas omejujejo, ki nas držijo v neki blokadi. Uran je tisti utrinek, tisti blisk, tista puščica, ki nas osvobodi vsega, kar nas zadržuje. On je tista resnica, ki bi jo morali iskati v sebi, kakršna koli že je.

Njegova dispozitorka Venera je še vedno retrogradna in še vedno prinaša nenadne prekinitve in še bolj nenadne odhode in zaključke številnih odnosov.

V znamenju bika, kjer je njegov največji padec, bo na dan prinesel tiste stvari, ki nikakor niso dobre in bodo v določenih situacijah vodile v velike živčne in stresne situacije.

Spremenil bo marsikaj in povzročil razne erozije, poplave, uničenje zemlje, iz njenih globin bo privrelo vse, kar smo sami nekoč zatirali. Ker se mora znebiti tudi raznih stvari, ki smo jih globoko potlačili in z njimi slabo ravnali.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju tehtnice, kjer je v izgnanstvu in kjer se mora prilagajati drugim, kar ni njegova notranjost.

Prizadeva si za neko ravnovesje, kupuje rože, poskuša osrečiti druge. Uglajen gospod, z lepimi navadami, ki na vsakem koraku daje vtis velikega gospoda.

Ko pa so težave, je on tisti, ki prižge ogenj v vseh odnosih in vedno pride do kakšnih prepirov.

Zato je najbolje, da svojo energijo usmerimo v lepe stvari, v nekaj, kar se osredotoča na lepe zgradbe, arhitekturo, v umetnost, ki je povezana z lepoto. Tako bomo uporabili njegov fokus, namesto v odnose.