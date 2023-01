Astrologinja Lenka: Zdaj pa previdno, ne silite se v nič

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Dan zori z Luno v Škorpijonu in v eksaktnem trigonu z Neptunom. Ali sanjamo ali res čutimo nekaj, kar smo videli in zdaj moramo to le uresničiti. Ker je to globoka povezanost z najglobljimi in najbolj prefinjenimi kanali samega sebe, ko ideje in načrti prerastejo v realnost. A za to je treba veliko čiste vode in Luna je v Škorpijonu, bolj kot bomo uspeli svoja čustva očistiti teh globokih čustveno bolečih spominov, bolj bomo pomagali Neptunu, da se vse uresniči. Sanjamo lahko, ko smo budni, z nekaj meditacije, da potrdimo, kako lahko vse vidimo z zaprtimi očmi.

A takoj za tem je Saturn, on pa išče posebnosti, išče tisto, kar se da videti in od česar se preživlja. Zahteva red, delo in disciplino, če pa tega ni, ne moremo samo sanjati, ne da bi nekaj dosegli. In zelo hitro so prišli očitki, očitki, kako se izgublja čas. Najbolje je, da se tisti dve uri okoli 8.00 ne spuščate v velike razprave in prepire. Preprosto se v tišini počasi premikajte naprej in okoli 13. ure bo Luna v čudovitem aspektu s Soncem. Izkoristite ta čas, da se povežete in dogovorite sami s seboj, z nadrejenim, z nekom, kjer morate nekaj doseči, da vas podpre, vam svetuje ali preprosto pomaga pri kakšnem delu. Kajti sam Pluton bo dal Luni dovolj moči, da bo vztrajala pri vsem, pa naj bo še tako težko in težavno, vendar obstaja preizkušnja, da se z močno voljo vse da. Kajti po tem, okoli 19. ure, ko Luna preide v znamenje Strelca, se energija in atmosfera takoj spremenita, ker je to znamenje, ki Duši prinaša največ optimizma in sreče, vidi izhod iz vsake težke situacije.

Še vedno je čutiti neko počasnost, lenobo pri vsem, ker je Merkur, ki nam odpira vse komunikacije, danes, ko se pripravlja na obrat, v največjem zastoju in je njegova hitrost na ničli. Ker je z Marsom še vedno v šibkem aspektu, je še vedno potrebna skrb in previdnost, kako usmeriti energijo, ne da bi prizadeli nekoga drugega, saj se to ponavadi zgodi, ne da bi si človek tega želel. Le še nekaj dni, da se oba planeta v tem času pospešita in premakneta malo hitreje, se lahko posvetimo še nekaterim nedokončanim stvarem iz preteklosti.

Danes je torek, marsov dan, in čeprav je direkten, še vedno tapka na isti stopinji, še vedno razmišlja, kako in na kakšen način pospešiti celotno situacijo, saj ko enkrat začne v znamenju dvojčkov, ga boste težko ustavili. Zdaj pa previdno, ne silite se v nič, včasih pride dan, ko moramo malo upočasniti in narediti tisto, za kar prej nismo imeli časa.